OM : Quel onze face à la Lazio ?

Demain à 21h00, l’Olympique de Marseille reçoit la Lazio dans le cadre de la 4e journée de Ligue Europa. Quels titulaires va aligner Jorge Sampaoli pour cette rencontre ?

L’OM va disputer un match crucial dans cette Europa League face à la Lazio ce jeudi. Pour cette rencontre, Jorge Sampaoli devrait disposer d’un groupe au complet, une petite incertitude plane sur la disponibilité de Valentin Rongier préservé suite à une alerte aux adducteurs.

Pau Lopez sera sauf énorme surprise titularisé dans les buts olympiens. Le trio Saliba / Caleta-Car / Peres sera vraisemblablement aligné en défense. Kamara et Guendouzi devraient être accompagné par Rongier au milieu, si ce dernier est trop juste, Gerson pourrait avoir sa chance. Payet sera le meneur de jeu et pourrait être entouré par Lirola et Under, Milik devrait être la pointe de cette attaque.

Un onze type ?

Le onze de l’OM en 3-3-3-1

P.Lopez

Saliba Caleta-Car PeresRongier (ou Gerson) Kamara Guendouzi

Lirola Payet Under Milik

On joue la Ligue Europa à fond, on respecte le public — Cataldo

« L’engouement a toujours été là, mais les gens ont retrouvé la joie et le bonheur d’aller au stade. On sent la joie renaître même si, avant le covid, le stade était déjà plein. Avant, les gens étaient un peu désabusés. On ne voyait pas le bout de l’impasse dans la gestion du club. Aujourd’hui, on a l’impression qu’il y a les bonnes personnes aux bonnes places. Pablo Longoria a de bons rapports avec les joueurs, l’entraîneur et les supporters. Il connaît le vrai foot, pas celui qu’on joue sur la Nintendo. Il est latin et a compris Marseille. Il s’est tout de suite adapté, il a tout compris. Avec des moyens réduits, il a bâti une équipe qui tient la route. Quand l’OM joue bien, ça met du baume au cœur et ça réjouit les gens. Ça, Pablo Longoria l’a bien compris. Ici, il y a toujours eu ce potentiel, et il est énorme. J’espère que ça ne va pas s’étioler comme ça s’est passé avec (Marcelo) Bielsa. Mais je ne pense pas que ça va se passer ainsi. On sent qu’on peut y arriver. On joue la Ligue Europa à fond, on respecte le public et on ne se cache pas comme le font certains clubs. Depuis le grand tremblement de terre, on dirait que les choses s’améliorent de jour en jour. Et on sent des perspectives arriver. Il y a des joueurs qu’on n’a pas vus à l’OM depuis un moment. Ils font le tour du stade après chaque match, qu’ils aient gagné ou perdu. Même eux ont retrouvé la joie de jouer. » Christian Cataldo – source : La Provence (03/11/2021)