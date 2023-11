OM: Quel onze face à Lens ?

L’Olympique de Marseille se déplacera à Lens ce dimanche en clôture de la 12e journée de Ligue 1. Quel onze va proposer Gennaro Gattuso pour cette rencontre ?

Blessé face au LOSC, Valentin Rongier va être opéré du genou et va être absent plusieurs semaines. L’OM va donc devoir se passer de son capitaine ! Ounahi est encore forfait à la suite de sa blessure au dos et ne pourra pas le remplacer dans le onze. Pierre-Emerick Aubamyang et François-Régis Mughe sont également incertains. Samuel Gigot est lui suspendu.

Pau Lopez, qui s’est remis de sa blessure, sera titulaire dans les buts comme à Athènes ce jeudi où il a réalisé une grande performance. Balerdi devrait être aligné en défense à la suite de la suspension de Gigot aux côtés d’Mbemba, Clauss et Lodi. Veretout devrait être titulaire au milieu avec Kondogbia. Devant, Harit pourrait être titulaire dans l’axe, Vitinha pourrait être aligné en pointe, Ndiaye devrait retrouver le côté droit de l’attaque marseillaise tandis que la dernière place se jouera probablement entre Sarr et Correa !

4-2-3-1 avec Vitinha de nouveau titulaire ?

Lopez

Clauss Mbemba Balerdi Lodi

Kondogbia Veretout

Harit

Sarr Vitinha Ndiaye

Invité récemment dans DFM sur la chaine Youtube de Football Club de Marseille, Franck Passi a donné son avis sur le mercato estival de l’OM. « Le mercato ? Le pari ce n’est pas seulement Longoria qui l’a perdu, c’est surtout l’élimination au tour préliminaire de la C1 qui te change le mercato avec 50M€ de moins. Comme toutes les équipes françaises, et Monaco s’est fait étriller deux ans d’affilée, cela impacte ton début de saison qui est souvent compliqué. En plus là, tu as un changement d’entraîneur, c’est une nouvelle préparation, une nouvelle philosophie de jeu. il faut avaler tout ça et j’espère que l’équipe derrière va redémarrer. Tu prends forcément des joueurs de qualité inférieur alors que si tu dois jouer la C1, tu vas mettre peut-être plus d’argent, tu aurais sans doute eu plus d’attaquants, c’est ça le problème ! »