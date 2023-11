L’entraîneur lyonnais Fabio Grosso, touché au visage après les incidents en marge d’OM-OL le 29 octobre dernier, s’est étonné de l’absence de sanction de la Ligue.

Blessé au visage le 29 octobre à Marseille lors des incidents en marge d’OM–OL, Fabio Grosso a avoué en conférence de presse que les signes de l’agression s’estompent progressivement: « Je me sens mieux, mais je garderai longtemps ce souvenir, à l’extérieur et à l’intérieur. Pour l’instant, ça se voit encore à l’extérieur, mais à l’intérieur, ça m’a beaucoup touché. On a vécu quelque chose qui était difficile à vivre. »

« C’est inadmissible, il faut prendre une décision forte »

Interrogé sur le fait de retourner à Marseille, le technicien italien soupire: « Je n’avais pas pensé à ça, jusque-là. J’étais presque sûr qu’on ne retournerait pas là-bas. J’ai vu qu’il ne s’était rien passé, avec les commissions, et je ne croyais pas que cela pouvait arriver. Pour moi, c’est inadmissible. On ne doit pas faire passer ça comme une chose normale, c’est trop grave. On verra la décision à prendre. Pour quelque chose d’inadmissible, il faut prendre une décision forte, ou alors les choses inadmissibles reviendront, et ce sera plus grave, et peut-être que celui à qui cela arrivera ne pourra pas revenir parler. Pour moi, c’est une pensée difficile… »

« Refuser de jouer au Vélodrome ? Je n’ai rien contre l’OM, ni contre ses vrais supporters, ni contre l’ambiance au stade, là-bas, a répondu l’entraîneur rhodanien. Mais on ne peut pas penser qu’on doit jouer au foot avec un bus blindé », a ajouté Grosso.