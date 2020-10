OM : Quel onze face à l’Olympiakos ?

L’OM va débuter sa campagne de Ligue des Champions face à l’Olympiakos ce mercredi. Quel onze va proposer André Villas-Boas pour ce match ?

Pour son premier match de Ligue des Champions depuis 7 ans, l’OM va se rendre en Grèce pour y affronter l’Olympiakos de Mathieu Valbuena. André Villas-Boas peut compter sur le retour de Payet (suspendu face à Bordeaux et Lorient ce samedi) mais devra se passer des services de Boubacar Kamara. La première incertitude concerne le système de jeu, le 4-3-3 habituel ou le 4-4-2 intéressant mis en place face à Bordeaux ?

Caleta Car et Benedetto disponibles ? Quid du six ?

Quoi qu’il en soit, il n’y a pas vraiment de doute concernant la défense (si elle est bien à 4), avec Mandanda et devant lui la charnière Alavaro avec Caleta-Car si ce dernier s’est remis de sa blessure à la cheville. Sur les côtés, Sakai et Amavi seront alignés. Au milieu, quid du remplaçant de Kamara ? Gueye et Strootman postulent, mais le coach olympien pourrait aussi décider de faire descendre d’un cran Rongier. Cuisance devrait jouer en 8, Payet en 10 ou sur le côté gauche avec Thauvin et Benedetto si l’attaquant argentin est disponible. Voici à quoi pourrait ressembler l’OM demain soir.

En 4-3-3

Mandanda

Sakai Alavaro Caleta-car Amavi

Rongier Gueye (ou Strootman) Cuisance (ou Sanson)

Thauvin Bendetto Payet

En 4-4-2

Mandanda

Sakai Alavaro Caleta-car Amavi

Rongier Gueye (ou Strootman) Cuisance (ou Sanson)

Payet



Thauvin Bendetto