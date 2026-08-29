OM : Quel onze sans Paixao face à Monaco ?

Après sa large victoire contre Strasbourg (4-0), l’Olympique de Marseille se déplace à Monaco ce dimanche soir pour le premier véritable test de sa saison. Bruno Genesio pourrait reconduire une grande partie de son équipe, mais les blessures, les retours progressifs et les dossiers du mercato entretiennent plusieurs incertitudes.

Une défense centrale particulièrement fragilisée

La principale interrogation concerne la charnière centrale. Leonardo Balerdi ne devrait pas débuter la rencontre. Le défenseur argentin se rapproche d’un départ à l’AS Roma sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Même si l’opération n’est pas encore officiellement conclue, son utilisation à Monaco paraît désormais très improbable.

Bruno Genesio pourrait également difficilement titulariser Nayef Aguerd. Après cinq mois sans compétition, l’international marocain doit retrouver progressivement du rythme. Entré pour les vingt dernières minutes contre Strasbourg, il ne semble pas encore capable de disputer une rencontre entière à l’intensité maximale.

La solution la plus logique serait donc de reconduire CJ Egan-Riley et Geoffrey Kondogbia. Les deux joueurs avaient débuté dans l’axe lors de la première journée et avaient livré une prestation sérieuse. Aguerd pourrait ensuite entrer en seconde période afin de poursuivre sa montée en puissance.

Sur les côtés, Timothy Weah devrait conserver sa place à droite et le brassard de capitaine, tandis qu’Emerson Palmieri est attendu à gauche.

Højbjerg et Abdelli devraient enchaîner

Dans l’entrejeu, Bruno Genesio devrait conserver le duo composé de Pierre-Emile Højbjerg et Himad Abdelli. Les deux milieux ont largement contribué à la domination marseillaise contre Strasbourg.

Højbjerg reste le principal point d’équilibre de cette équipe, tandis qu’Abdelli a marqué des points par son agressivité, sa disponibilité et sa qualité technique. Malgré la concurrence de Quinten Timber et de Tochukwu Nnadi, un changement dans ce secteur serait surprenant.

Devant eux, Angel Gomes devrait une nouvelle fois évoluer dans une position axiale. Décisif sur l’ouverture du score contre Strasbourg, l’ancien Lillois semble déjà occuper une place importante dans l’animation de Bruno Genesio.

Igor Paixão forfait !

Igor Paixão était annoncé incertain, Bruno Genesio vient de confirmer qu’il sera forfait pour cette rencontre !

🗣️ #Paixao blessé et #Balerdi sur le départ absents du groupe pour #Monaco#Genesio : “Igor Paixao avait un problème à la cuisse avant ce qu’il se passe autour de lui. Il a joué avec cette douleur contre Strasbourg, on l’a exposé. Il est en soins depuis, il ne sera pas dans le… pic.twitter.com/bh9glpel7a — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 29, 2026



Tadjidine Mmadi apparaît comme la principale alternative. Le jeune attaquant a été utilisé lors des matches de préparation et pourrait profiter de l’effectif réduit pour obtenir une première titularisation.

À droite, Amine Harit devrait enchaîner malgré une première journée assez discrète. Sa capacité à conserver le ballon et à jouer entre les lignes peut être précieuse face à une équipe monégasque capable d’imposer une forte pression.

Enfin, aucune hésitation ne semble exister à la pointe de l’attaque. Auteur d’un doublé contre Strasbourg, Amine Gouiri devrait logiquement être reconduit.

Le onze probable de l’OM contre Monaco

De Lange – Weah, Egan-Riley, Kondogbia, Emerson – Højbjerg, Abdelli – Harit, Angel Gomes, Mmadi – Gouiri.

Paixão est forfait, Tadjidine Mmadi devrait prendre sa place, ou alors Harit pourrait être décalé à gauche laissant le couloir droit au jeune Abdallah. Aguerd pourrait, lui, bénéficier d’une trentaine de minutes supplémentaires en seconde période.

Entre le départ imminent de Balerdi, le retour progressif d’Aguerd et l’absence de Paixão, Bruno Genesio dispose d’une marge de manœuvre limitée. La logique devrait donc l’inciter à conserver l’ossature qui a largement dominé Strasbourg, avec une nouvelle fois une charnière composée d’Egan-Riley et Kondogbia.