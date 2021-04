OM : Quel onze face à Montpellier ?

Samedi soir, l’Olympique de Marseille se déplace à Montpellier à l’occasion de la 32e journée de Ligue 1. Jorge Sampaoli doit encore faire avec plusieurs absents notamment sur le côté gauche. Quel onze de départ va préparer le coach argentin ?

Jorge Sampaoli s’est exprimé lors de la dernière conférence de presse au sujet des probables absents pour le déplacement à Montpellier ce samedi soir. Et l’entraîneur de l’OM a annoncé qu’il devra faire sans Yuto Nagatomo, Jordan Amavi, Christopher Rocchia, Yohann Pelé et Valentin Rongier.

Les trois latéraux gauches forfaits

Steve Mandanda sera le capitaine et titulaire face au MHSC. Le trio Alvaro / Balerdi / Caleta Car devrait être reconstitué devant lui, le défenseur croate était suspendu face à Dijon. Lirola occupera le couloir droit, le choix sera plus compliqué côté gauche. Sakai n’a pas le profil offensif pour jouer dans ce rôle de piston, Luis Henrique lui n’apporte pas de garanties défensives. Le troisième choix pourrait être Khaoui même si Sampaoli ne l’a pas fait jouer dans ce rôle. Au milieu Kamara devrait être associé à Thauvin et Gueye. En attaque, Payet devrait jouer avec Milik.

Le onze de l’OM en 5-3-2



Mandanda

Lirola Alvaro Balerdi Caleta-Car Henrique (ou Sakai)

Thauvin Kamara Gueye

Payet Milik