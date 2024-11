OM : Quel onze face à Nantes ?

L’Olympique de Marseille se déplace ce dimanche à Nantes pour le compte de la dixième journée de Ligue 1 saison 2024/2025. Quel onze va proposer Roberto De Zerbi face aux canaris ?



La saison de l’OM doit se relancer ce dimanche après la déroute de dimanche dernier contre le PSG (0-3). Avec la défaite de Monaco et le match nul de Lille l’OM peut, en cas de victoire, prendre seul la seconde place du championnat et donc réaliser une très bonne opération. Le coach italien va devoir faire sans Carboni (genou) et pourra cependant compter sur Merlin dont il a annoncé le retour ce vendredi en conférence de presse.

Rulli sera titulaire dans les buts devant une défense qui devrait être composée de Balerdi et de Kondogbia qui devrait être reconduit dans l’axe. Murillo devrait être aligné à droite et à gauche Brassier devrait conserver sa place en l’absence de Garcia. Hojbjerg devrait également occuper son rôle de sentinelle au milieu en compagnie de Rabiot pour sa troisième titularisations de suite. Harit devrait conserver son rôle de meneur dans l’axe. Greenwood sera aligné à droite, soit Luis Henrique soit Rowe sera aligné à gauche. Wahi devrait être titularisé à la pointe de l’attaque.



Un 4-2-3-1 avec Rabiot

RulliMurillo Balerdi Kondogbia Brassier ou Merlin

Rabiot Hojbjerg

Greenwood Harit Henrique ou Rowe

Wahi

Roberto De Zerbi était présent ce vendredi au centre RLD pour la traditionnelle conférence de presse d’avant match. Il a été interrogé sur ce match face aux nantais : « Peut-être qu’il y aura du changement au niveau des joueurs mais pas sur le jeu. Quand on a plus le ballon, on se crée plus de situations, on est plus dangereux et pour moi, la réussite passera par là. Peut-être que Merlin pourra avoir des minutes, on verra avec l’équipe médicale mais c’est un joueur qui pèse sur le terrain et dans le vestiaire. C’est celui des quatre défenseurs qui peut aller le plus haut et l’absence de Garcia fera aussi défaut à ce niveau-là. Lilian Brassier avait joué à gauche mais il n’a pas cette vocation. »