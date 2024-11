OM : De Zerbi s’explique pour Rongier !

Lors de la conférence de presse du vendredi 1er novembre, le coach Roberto De Zerbi a discuté de la situation de Valentin Rongier, actuellement en retrait dans la hiérarchie de l’équipe de l’Olympique de Marseille.

Valentin Rongier, qui a fait son retour de blessure à la mi-août, ne semble pas encore à 100% de ses capacités physiques. La forte concurrence au milieu de terrain limite considérablement son temps de jeu, et il n’a disputé que 12 minutes lors des trois derniers matchs. Cette situation soulève des questions sur son intégration dans l’équipe.

De Zerbi reste optimiste pour l’avenir de Rongier

Malgré ce contexte, De Zerbi reste positif sur l’avenir de Rongier au sein de l’équipe. « Il s’entraîne bien. J’ai parlé avec lui la semaine dernière. C’est sûr qu’il le sait, même si on s’entraîne bien, quand on a passé autant de temps en dehors des terrains, c’est dur de retrouver le rythme. Jusqu’à présent j’ai choisi d’autres joueurs, que ce soit du point de vue technique que physique. Il a cette capacité aussi à jouer à différents postes et il sera sans doute très utile très bientôt », a déclaré le coach.



Par ailleurs, mi-octobre, le journaliste Daniel Riolo avait exprimé son avis sur l’importance de Rongier pour l’OM. Selon lui, l’équipe gagnerait en efficacité lorsque Rongier retrouverait une place dans le onze de départ. « Je sais que les entraîneurs ont besoin de beaucoup de temps pour se rendre compte à quel point il est important dans une équipe, parce qu’il ne paie pas de mine, n’a pas l’air d’être. Mais il est meilleur que beaucoup de joueurs dans cette équipe. Même arrière droit, je le mettrais », a-t-il affirmé.

En résumé, bien que Valentin Rongier traverse une période difficile, les signaux positifs de son entraîneur et les analyses des journalistes laissent présager un retour imminent en forme. Suivez l’actualité de l’OM pour ne rien manquer de l’évolution de la situation de Rongier et de l’équipe.