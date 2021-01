OM : Quel onze face à Nîmes ? (Lirola titulaire?)

Ce samedi, l’Olympique de Marseille reçoit Nîmes pour le compte de la 20e journée de Ligue 1. Sans Jordan Amavi, toujours blessé, ni Mandanda forfait, quel onze de départ va mettre en place André Villas-Boas pour cette rencontre ?

André Villas-Boas devra encore faire sans Jordan Amavi qui a du mal à soigner sa blessure au Mollet. De plus, Steve Mandanda sera lui aussi absent suite à sa blessure musculaire contractée face au PSG. Touché par le Covid la semaine dernière, Luis Henrique est toujours incertain pour ce match, Morgan Sanson et la recrue Pol Lirola postulent à une place de titulaire. Comment le coach marseillais va-t-il construire son onze ? Pelé va fêter sa première titularisation de la saison. Alvaro et Caleta-Car seront titulaires, Sakai pourrait basculer côté gauche et laissé son couloir droit à Lirola…

Payet et Sanson titulaires ?

Kamara devrait conserver sa place au milieu. Par contre Pape Gueye et Valentin Rongier vont être mis en concurrence avec Morgan Sanson. Devant, Payet pourrait faire son retour dans son couloir gauche, Thauvin sera aligné à droite. Quid de la derniére place qui pourrait se jouer entre Benedetto et Radonjic…

Le onze de l’OM en 4-3-3



Pelé Lirola, Alvaro, Caleta-Car, Sakai

Rongier (ou Sanson), Kamara, Gueye

Thauvin, Benedetto, Payet (ou Radonjic)

le prgramme de la 20e journée

15 janvier : Montpellier – Monaco (Téléfoot 21h)

16 janvier : Marseille – Nîmes (Téléfoot et Canal+ 17h)

16 janvier : Angers – PSG (Canal+ 21h)

17 janvier : Brest – Rennes (Téléfoot 13h)

17 janvier : Lorient – Dijon (Téléfoot Stadium 1 15h)

17 janvier : Nantes – Lens (Téléfoot Stadium 2 15h)

17 janvier : Nice – Bordeaux (Téléfoot Stadium 3 15h)

17 janvier : Strasbourg – Saint-Etienne (Téléfoot Stadium 4 15h)

17 janvier : Lille – Reims (Téléfoot et Canal+ 17h)

17 janvier : Lyon – Metz (Téléfoot 21h)