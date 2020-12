OM : Quel onze face à Nîmes ? Plusieurs changements dont Luis Henrique ?

L’OM va devoir enchainer ce vendredi soir face à Nîmes. André Villas-Boas pourrait procéder à quelques changements dans son onze pour ce déplacement. Luis Henrique, Pape Gueye et Yuto Nagatomo pourraient être titularisés…

Le coach olympien a aligné deux fois de suite le même onze face à Nantes puis l’Olympiakos. AVB devrait cette fois faire quelques modifications à l’occasion du déplacement à Nîmes ce vendredi. Si Mandanda et sa charnière Alvaro – Caleta Car devrait devrait débuter le match, Hiroki Sakai pourrait être laissé sur le banc. Selon la Provence, Yuto Nagatomo devrait être aligné à droite afin de faire souffler son compatriote. Amavi devrait donc conserver sa place à gauche. Le quotidien local estime qu’une rotation est attendu au milieu de terrain. Pape Gueye pourrait remplacer Boubacar Kamara. Valentin Rongier pourrait souffler également et laisser Sanson et Cuisance débuter cette rencontre. Devant, Luis Henrique pourrait débuter cette rencontre afin de laisser souffler Dimitri Payet, qui a terminé le match face à l’Olympiakos fatigué. Le duo Dario Benedetto et Florian Thauvin devrait débuter…

Quel onze face à Nîmes ?

Mandanda

Nagatomo Alvaro (ou Balerdi) Caleta-Car Amavi

Sanson Gueye Cuisance (ou Strootman)

Thauvin Benedetto Luis Henrique (ou Ake ou Payet)