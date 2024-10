OM : Quel onze face à Paris ?

L’Olympique de Marseille reçoit ce dimanche le Paris St Germain pour le compte de la neuvième journée de Ligue 1 saison 2024/2025. Quel onze va proposer Roberto De Zerbi pour son 1er classique ?



La saison de l’OM peut prendre un véritable tournant à l’occasion du neuvième match officiel de De Zerbi , pour qui ce sera la première confrontation contre le PSG. Le coach italien va devoir faire sans Carboni (genou) et peut-être sans Garcia et Merlin, pour qui il subsiste encore un doute quant à leurs présences.

Rulli sera titulaire dans les buts devant une défense qui devrait être composée de Balerdi et de Kondogbia qui semble tenir la corde aux dernières nouvelles selon RMC. Murillo devrait être aligné à droite et une petite surprise à gauche puisque c’est Brassier qui serait pressentit pour occuper ce rôle. Hojbjerg devrait également occuper son rôle de sentinelle au milieu en compagnie de Rabiot pour sa seconde titularisation de suite. Harit devrait conserver son rôle de meneur dans l’axe. Greenwood sera aligné à droite, Luis Henrique retrouverait sa place à gauche et Wahi devrait être titularisé à la pointe de l’attaque.



Un 4-2-3-1 avec Rabiot

RulliMurillo Balerdi Kondogbia Brassier

Rabiot Hojbjerg

Greenwood Harit Henrique

Wahi

Roberto De Zerbi était présent ce vendredi au centre RLD pour la traditionnelle conférence de presse d’avant match. Il a été interrogé sur ce match très particulier contre le rival parisien : « C’est un match que tout le monde attend. Pas seulement les supporteurs, mais nous aussi dans le vestiaire. Quand on joue à l’OM, il faut savoir que c’est un club qui est différent des autres. L’écart entre les équipes, le temps nous le dira. Ce qui compte ce sont les faits, c’est juste avec le temps qu’on verra si cet écart est différent ou pas« .