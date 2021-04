OM : Quel onze face à Reims (avec plusieurs retours) ?

Ce vendredi, l’Olympique de Marseille se déplace à Reims à l’occasion de la 34e journée de Ligue 1. Jorge Sampaoli va avoir deux retours importants en défense. Quel onze de départ va proposer le coach argentin ?

Jorge Sampaoli s’exprimera certainement sur ses choix en conférence de presse et surtout sur les forces en présence. L’entraîneur de l’OM devra sans doute faire sans Jordan Amavi (toujours blessé) ni Duje Caleta Car qui sera encore suspendu. Par contre, il pourra compter sur Alvaroqui était suspendu face à Lorient pour une série de cartons jaunes. Le doute persiste toujours concernant Valentin Rongier qui devait faire son retour dans le groupe face à Lorient mais qui est a finalement été absent. Réponse dans le groupe dès ce jeudi soir ! Yuto Nagatomo a fait une entrée très furtive lors de la réception des Merlus. Le Japonais ne devrait pas débuter la rencontre.

Alvaro deans le onze, Rongier dans le groupe ?

Steve Mandanda sera le capitaine et titulaire face à Reims. Balerdi devrait être accompagné d’Alvaro et Perrin ou Sakai. L’homme en forme de l’OM, Pol Lirola occupera le couloir droit mais le choix n’est pas aussi évident côté gauche. Luis Henrique devrait une nouvelle fois dépanner dans ce rôle de piston mais avec le retour de Nagatomo, l’Argentin pourrait vouloir sécuriser un peu… Tout dépend de son état physique vu qu’il est tout juste de retour de blessure et n’a joué que quelques minutes face à Lorient. Au milieu, peu de surprise, surtout avec la prestation inquiétante de Cuisance : Kamara devrait être associé à Thauvin et Gueye. En attaque, Payet, buteur face aux Merlus devrait jouer avec Milik qui lui a délivré une passe décisive.

Le onze de l’OM en 5-3-2



Mandanda

Alvaro Balerdi Sakai (ou Perrin)

Lirola Thauvin Kamara Gueye Henrique (ou Nagatomo)

Payet Milik