OM: Quel onze face au Feyenoord ?

Demain soir à 21h00, l’Olympique de Marseille reçoit le Feyenoord à l’occasion de la demi-finale aller de Conference League. Quelle équipe Jorge Sampaoli va-t-il aligner face aux Néerlandais ?

Pour la réception de cette demi-finale retour sur la pelouse du Vélodrome, Jorge Sampaoli disposera d’un groupe quasiment complet puisqu’aucun joueur n’est suspendu. Au niveau des blessures, seuls Balerdi et Konrad sont assurés d’être forfaits, Alvaro est toujours absent.

A lire : OM: Riolo pointe du doigt 3 joueurs de l’effectif

Guendouzi encore et toujours ?

Mandanda sera bien le titulaire du poste face à Feyenoord après son absence contre Lyon (0-3). Devant lui, la ligne défensive devrait être plutôt classique avec le retour de Rongier Saliba Caleta-Car et Peres qui avait été mis au repos lors de l’Olympico. Au milieu de terrain, Kamara sera logiquement aligné en six, avec devant lui Gerson et surement Guendouzi qui a soufflé plus d’un heure au Vélodrome dimanche et c’est assez rare pour le souligner !

Devant, Milik devrait enchainer une seconde titularisation après avoir été mis sur le banc lors du match aller. Sampaoli voulait de la profondeur avec Bakambu et Dieng mais seul le Sénégalais a été vraiment efficace. Le coach pourrait faire confiance à l’expérience du Polonais couplé à Harit et Payet. Bakambu, Dieng voire Ünder pourraient donc entrer en jeu pour apporter un eu de fraîcheur à l’équipe, surtout s’il y a des prolongations.

Harit, Payet et Milik titulaires?

MandandaRongier Saliba Caleta-Car Peres

Kamara Guendouzi Gerson

Harit Milik Payet

Il faudra jouer comme ça au Vélodrome pour soumettre l’adversaire, sinon, nos possibilités seront limitées — Sampaoli