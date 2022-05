OM: Riolo pointe du doigt 3 joueurs de l’effectif

Semaine difficile pour l’Olympique de Marseille qui vient d’enchainer deux défaites consécutives. Après deux mois quasiment parfaits pour les olympiens, ces 2 défaites font mal et traduisent une baisse de régime. Pour Daniel Riolo, consultant RMC, trois joueurs sont en dessous en ce moment et pénalisent la dynamique de l’équipe.

Une semaine qu’il faudra vite oublier du côté de Marseille. Défaits contre Feyenoord jeudi dernier en demi-finale aller de Conference League (2-3) et en championnat contre Lyon ce dimanche soir (0-3), les phocéens ont subi 2 revers qui mettent à mal leur objectifs de fin de saison: finir deuxième en championnat et aller chercher un titre européen avec cette nouvelle compétition.

Si rien n’est perdu pour l’OM qui reste 2ème du classement en ligue 1 et qui jouera sa qualification au vélodrome ce jeudi, ces deux défaites risquent de casser la dynamique positive des dernières semaines. Avec l’enchainement des matchs et malgré la rotation entreprise par Jorge Sampaoli, certains joueurs semblent émousser ou en dessous de leur niveau. c’est en tout cas ce que pense Daniel Riolo qui a pointé du doigt 3 joueurs de l’effectif marseillais, Milik, Under et Pau Lopez :

« Arkadiusz Milik, je le trouve pas bon en ce moment. (Il acquiesce à la remarque ensuite l’avis de Gilbert Brisbois sur Cengiz Ünder sur le fait que l’ailier droit turc n’est pas bon non plus en ce moment). Pour les gardiens, Steve Mandanda jouait bien mais est ce qu’en le titularisant, Jorge Sampaoli n’a pas fragilisé Pau Lopez ? On est rentré dans une alternance façon PSG. Je ne sais pas pour qui c’est bon. Mais Lopez me semble plus fragile récemment. » Daniel Riolo – Source: After foot RMC (02/05/2022)

🗣💬 L’avis de Daniel Riolo sur l’état de forme des certains marseillais : « Milik n’est pas bon en ce moment, il fait encore ses stats mais il a souvent marqué contre les petits » #RMClive pic.twitter.com/x1N199PWWc — After Foot RMC (@AfterRMC) May 2, 2022

Riolo reste confiant pour l’OM !

Malgré les derniers matchs décevants et une forme moins étincelante notamment de la part de certains joueurs les dernières semaines, Daniel Riolo reste optimiste pour la fin de saison olympienne et conseille aux joueurs de garder la tête froide :

« Marseille a perdu 2 matchs de suite, ça n’été pas arrivé depuis longtemps (…) Là Marseille qui perd surtout contre un rival historique comme Lyon, est-ce que ça peut les mettre en panique ? À priori, j’ai envie de dire qu’il faut garder la tête droide et te dire que t’as encore 3 points d’avance en championnat , t’as gardé un joker on va dire et t’as encore la possibilité d’éliminer Feyenoord jeudi, ta fin de saison peut être encore brillante » Daniel Riolo – Source: After foot RMC (02/05/2022)

