OM: Quel onze face au Feyenoord ?

Demain soir à 21h00, l’Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse du Feyenoord à l’occasion de la demi-finale aller de Conference League. Quelle équipe Jorge Sampaoli va-t-il aligner face aux Néerlandais ?

Pour son déplacement sur la pelouse du Feyenoord, Jorge Sampaoli disposera d’un groupe quasiment complet puisqu’aucun joueur n’est suspendu. Au niveau des blessures, seuls Balerdi et Konrad sont assurés d’être forfaits, Alvaro est toujours absent. Il existe un doute concernant Bakambu qui avait ressenti une gêne à l’entraînement et qui était absent dimanche à Reims. Pour autant, Sampaoli avait affirmé qu’il devrait être opérationnel.

Guendouzi encore et toujours ?

Mandanda sera bien le titulaire du poste face à Feyenoord. Devant lui, la ligne défensive devrait être plutôt classique avec Rongier Saliba Caleta-Car et Peres. Le doute subsiste concernant le poste de latéral droit ou Lirola pourrait faire son retour.

Au milieu de terrain, Kamara sera logiquement aligné en six, avec devant lui Gerson et surement Guendouzi, sauf si Sampaoli décide de le faire souffler en faisant monter Rongier d’un cran, mais cela serait surprenant pour un match d’une telle importance…

Devant, Milik devrait enchainer une seconde titularisation, sauf si Sampaoli veut plus de profondeur avec un Bamba Dieng. Amine Harit et Dimitri Payet devraient compléter le trio offensif laissant Under sur le banc dans la peau du supersub…

Gerson, Payet et Milik ?

MandandaRongier (ou Lirola) Saliba Caleta-Car Peres

Kamara Guendouzi Gerson

Harit Milik Payet

Arne Slot, le coach du Feyenoord a tenu à souligner la qualité de son adversaire et de son homologue argentin :