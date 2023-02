OM : Quel onze face au PSG?

Ce mercredi à 21h10, l’Olympique de Marseille va affronter le PSG au Vélodrome dans le cadre des huitièmes de finale de Coupe de France. Quelle équipe sera alignée par Igor Tudor ?

Après une belle série de victoires en Ligue 1 et Coupe de France, l’OM n’a pas réussi à continuer sa lancée face à l’OGC Nice. Les joueurs de Digard ont pris les trois points au Vélodrome sur le score de 1-3… Igor Tudor avait tenté un onze inédit avec Vitinha, la dernière recrue, titulaire en pointe.

Retour aux bases dans le onze de Tudor?

Cette fois-ci face au PSG, il devrait prendre moins de risque. Pau Lopez devrait être sans surprise dans les buts avec un trio défensif composé de Mbemba, Gigot et Kolasinac en l’absence de Bailly et Balerdi, suspendus tous les deux. Nuno Tavares et Jonathan Clauss n’ont pas été les meilleurs sur le terrain face à Nice mais seront titulaires sur les ailes pour la réception du PSG.

Au milieu, la doublette Veretout – Rongier devrait également être au rendez-vous. Plus haut sur le terrain, Tudor a l’embarras du choix. Ruslan Malinovskyi a ouvert son compteur de but face à l’OGC Nice et a montré de belles choses. Il pourrait être aligné aux côtés de Cengiz Ünder. Dimitri Payet n’a pas donné entière satisfaction ce dimanche tout comme Guendouzi. Alexis Sanchez sera sans surprise titulaire.

Lopez

Mbemba Gigot Kolasinac

Clauss Rongier Veretout Tavares

Ünder Malinovskyi

Sanchez

On doit oublier ce match face à Nice et penser au PSG — Tudor

« Il n’y a pas de meilleure équipe dans le football. Mon analyse c’est que ce qu’avec les actions que l’on a concédé, nous ne méritions pas de prendre trois buts. Tout comme ce que l’on a créé ne méritait pas un seul but. Ils ont gagné parce qu’on a pas été assez bons. Les joueurs ont tout donné, je ne peux rien leur reprocher. Nous avons essayé, nous avons poussé. Nous avons besoin d’oublier ce match et se concentrer sur le prochain. Non ce n’est pas une gifle pour nous. Nice est une bonne équipe avec des joueurs magnifiques. Nous avons beaucoup créé, nous avons poussé, on méritait mieux avec ce qu’il y a eu sur le terrain mais ça peut arriver à tout moment. Ils ont gagné face à Lens, ils ont gagné ce soir… Mon onze de départ? Non je n’ai pas pensé au match de mercredi face à Paris. C’était un onze normale avec quelques joueurs qui ont fait 45 minutes. Nous avons besoin de faire jouer tout le monde et il y a 3 matchs en 6 jours… Personne ne peut jouer 90 minutes avec cette intensité. Nous avons de la qualité sur le banc » Igor Tudor – Source : Free Ligue 1 (05/02/23)