OM : Quel onze face au Stade Rennais?

Ce vendredi à 21h10, l’Olympique de Marseille va affronter le Stade Rennais pour le compte des 16e de finale de Coupe de France. Quelle équipe sera alignée par Igor Tudor ?

Après une belle série de victoires en Ligue 1, l’OM va affronter le Stade Rennais en Coupe de France. Igor Tudor était privé de Nuno Tavares pour une suspension après sa grosse faute face à Montpellier mais le Portugais devrait être de retour. Dans le même match, Jonathan Clauss a subi une blessure aux adducteurs qui l’a éloigné des terrains pendant plusieurs jours.

Encore un peu juste pour être dans le groupe face à Lorient, l’international français pourrait au moins être sur le banc ce vendredi en Coupe de France. Lors du match face à Hyères pour les 32e de finale, Eric Bailly a commis une énorme faute et pris un rouge qui ne devrait pas lui permettre d’être appelé par le coach.

Le même onze que face à Lorient?

Face à Hyères, c’était Ruben Blanco qui était aligné au poste de gardien de but. Igor Tudor n’a pas affirmé que ce dernier jouerait la totalité de la compétition et vu l’envergure de l’adversaire, il est possible que Pau Lopez reprenne son poste dans les cages marseillaises.

En défense, Nuno Tavares pourrait être laissé sur le banc malgré son retour dans le groupe. Kolasinac a été très bon à ce poste et pourrait être récompensé. Ünder évoluerait donc en tant que piston droit. Mbemba, Balerdi et Gigot s’occuperont de la défense centrale comme à leur habitude.

Au milieu de terrain, le duo Veretout-Rongier sera certainement aligné avec Mattéo Guendouzi un peu plus haut. L’international français devrait être accompagné de Ruslan Malinovskyi et d’Alexis Sanchez à la pointe de l’attaque. Pas de grande surprise pour ce onze?

L’occasion de tester Sanchez en soutien de Dieng ?

Lopez (ou Blanco)

Mbemba Gigot Balerdi

Ünder Rongier Veretout Kolasinac

Malinovskyi Guendouzi

Sanchez