Mercato : C’est fait pour GERSON ! un gros chèque pour l’OM !

Comme indiqué dans la matinée, les positions entre l’OM et Flamengo se sont rapprochées ces dernières heures pour le transfert de Gerson. Selon les informations de La Provence, un accord aurait finalement été trouvé ce samedi après-midi. Le montant de la transaction serait d’environ 20 millions d’euros.

L’#OM et #Flamengo sont enfin tombés d’accord pour le transfert de #Gerson. Plus d’infos à suivre sur @laprovence — Alexandre Jacquin (@AJac13) December 31, 2022

🚨Info: Gerson 🇧🇷💫 ▫️Flamengo et l’OM ne sont plus très loin d’un accord pour le transfert du milieu de terrain brésilien. Avec @sebnondahttps://t.co/seEksnmyAj — Santi Aouna (@Santi_J_FM) December 31, 2022

Sur le plateau de Débat Foot Marseille notre consultant et ancien joueur de l’OM, Jean Charles de Bono évoquait récemment le cas Gerson :

« Gerson, je pense que c’est un joueur qui a d’énormes qualités. Mais il y a une cassure avec Tudor, et la cassure c’est difficile à un moment de la ressouder. Il sait très bien que s’il revient, il sera pas dans les petits papiers du coach. Imagine que Tudor aujourd’hui il va dire à tout le monde « je me suis trompé sur Gerson » ça m’étonnerait. Est-ce que le joueur va accepter toute ces conditions ? Quand tu as une grosse embrouille entre un entraîneur et un jouer, c’est très compliqué. Tu peux revenir, parce que je pense pas aussi que Gerson ait un mental d’acier. Pour revenir très fort, pour t’imposer, si même il ne te met pas à ton poste, c’est un peu plus compliqué pour lui. Parce qu’il a un jeu assez atypique, c’est pas du tout dans le registre que Tudor recherche. On pense que ça pourrait faire l’affaire. Mais est-ce que Tudor a la même vision que nous ? Non, il n’a pas la même vision. En plus, d’être parti au Brésil, dans sa tête, il était là-bas, il était plus à Marseille. Là aujourd’hui il va revenir avec un temps de retard ? C’est compliqué. » Jean-Charles de Bono – Débat Foot Marseille – 28/11/2022