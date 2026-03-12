OM : Quel onze pour affronter l’AJ Auxerre ?

Après la victoire face au TFC samedi dernier, l’OM doit confirmer sa série ! Marseille reçoit Auxerre pour le compte de la 26e journée de Ligue ce vendredi soir. Quel onze pourrait aligner Habib Beye pour ce match ?

Si un doute existe concernant Timber, le coach olympien devrait disposer d’un effectif au complet à l’exception d’Aguerd qui va se faire opérer des adducteurs…

Aguerd out, la charnière Balerdi – Pavard confirmée !

Habib Beye devrait aligner son 4-3-3, le doute concerne le poste de latéral gauche ou Emerson est en balance avec Medina. Si Timber est opérationnel il devrait être aligné au milieu, Gouiri devrait faire son retour en pointe…

Le onze probable de l’OM

Rulli

Weah, Pavard, Balerdi, Medina

Kondogbia, Timber, Hojbjerg

Greenwood, Gouiri, Paixao