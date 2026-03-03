OM : Quel onze pour affronter le TFC ?

Après la belle victoire arrachée dans les arrêts de jeu face à Lyon dimanche, l’OM doit lancer une série ! Marseille reçoit le TFC en quart de finale de Coupe de France ce mercredi soir. Quel onze pourrait aligner Habib Beye pour ce match ?

Le coach olympien doit faire sans son capitaine Hojbjerg, suspendu pour ce match. Gouiri et Timber son incertains pour cette rencontre, tous les deux blessés…

Quel milieu ? Quel axe central ?

Face à Lyon, Habib Beye avait aligné un 4-3-3, sans Hojbjerg il va devoir modifier son milieu surtout si Timber est forfait. Difficile d’imaginer Kondogbia enchainer deux matches. De lange va-t-il continuer de jouer cette compétition ? En attaque Paixao pourrait revenir dans le onze !

Le onze probable de l’OM

De Lange

Weah, Balerdi, Aguerd, Medina

Abdelli, Nnadi, Vermeeren

Greenwood, Aubameyang, Paixao