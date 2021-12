OM : Quel onze (remanié) face au Lokomotiv ?

Ce jeudi à 21h00, l’Olympique de Marseille reçoit le Lokomotiv Moscou dans le cadre de la 6e et dernière journée de Ligue Europa. Quels titulaires va aligner Jorge Sampaoli pour cette rencontre ? Sachant qu’un match nul est suffisant pour être reversé en Conférence League.

L’OM a retrouvé du mouvement mais s’est incliné face à Brest samedi dernier. Le coach argentin va-t-il, comme face à Nantes, aligner une équipe sans véritable numéro neuf ? Il pourrait selon la Provence donner du temps de jeu à certains habituels remplaçants. Des éléments ayant beaucoup joué, comme Saliba, Peres, Guendouzi ou encore Payet pourraient être laissés sur le banc…

Pau Lopez pourrait laisser sa place à Mandanda pour ce match. En défense, Peres pourrait souffler, Balerdi et Caleta Car pourraient avoir du temps de jeu. Au milieu, Kamara et Guendouzi (sauf si Gueye lui permet de souffler) devraient être accompagnés par Lirola, Gerson, auteur de deux bons matchs face à Nantes et Brest, devrait être aligné. Under pourrait faire son retour dans le onze, Harit pourrait de nouveau jouer mais cette fois à gauche. Enfin Milik pourrait retrouver sa place de titulaire en pointe…

Un onze avec Milik ?

Le onze de l’OM en 3-4-3

Mandanda

Saliba Alvaro Caleta-Car (ou Balerdi)

Lirola Kamara Guendouzi (ou Geuye) Gerson

Ünder Milik Harit

• Dimitri Payet pourrait être ménagé contre le Lokomotiv Moscou jeudi. Il a joué contre Brest avec une gêne à une cuisse. L’Equipe | #OMFCLM | #TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/dOXsCQTgzy — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) December 7, 2021

Invité sur le plateau de BFM Marseille, Valentin Rongier estime qu’Arkadiusz Milik va retrouver sa confiance et marquer des but comme en fin de saison dernière. Il précise que le systeme de jeu n’est pas forcément l’idéal pour son profil…

Il a peut-être un manque de confiance en ce moment — Milik

« On connaît tous ses qualités, il l’a montré l’année dernière. C’est un très bon attaquant. C’est parfois difficile pour lui de s’intégrer dans le jeu parce qu’il aime recevoir des centres et être dans la surface et ce n’est pas forcément la manière dont laquelle on joue en ce moment. Il n’a pas énormément d’opportunités et il a peut-être un manque de confiance en ce moment, on l’a vu sur certaines situations, il a manqué des un-contre-un, mais on a tous confiance en lui. Un ‘Arek’ à 100%, ça nous fait du bien ». Valentin Rongier – source : BFM Marseille (06/12/2021)