OM : Quel onze (sans Alvaro) face au LOSC ?

Ce mercredi à 21h, l’OM se déplace à Lille dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1. Quel onze va proposer Nasser Larguet pour ce match ?

Jordan Amavi devrait être encore absent, le latéral gauche s’est blessé à la cuisse dixit l’Equipe. Larguet va pourvoir compter sur le retour de suspension de Valentin Rongier. Par contre, Alvaro est suspendu pour ce match suite à trois cartons jaunes en moins de 10 rencontres.

Alvaro, Benedetto et Sakai seront suspendus face à Lille ce mercredi. Pol Lirola devrait donc occuper le couloir droit, Yuto Nagatomo sera lui encore titularisé côté gauche en l’absence d’Amavi. Qui pour accompagner Caleta-Car en défense centrale ? Balerdi, Perrin et Kamara sont de possibles choix, même si l’on imagine mal le coahc intérimaire de l’OM casser son duo Kamara / Gueye au milieu. Quid de l’attaque ? Rongier peut-il s’intégrer dans un milieu à trois ? Florian Thauvin et Arek Milik devraient être de nouveau aligné. Reste à savoir si Nasser Larguet les alignera dès le coup d’envoi ? Payet devrait débuter ce match, dans l’axe ou côté gauche selon le système choisi. On vous propose deux solutions en 4-2-3-1 et 4-3-3…

OM vs Lyon en 4-2-3-1

Mandanda

Lirola Balerdi (ou Perrin) Caleta-Car Nagatomo

Rongier Kamara Gueye

Thauvin (ou Khaoui) Payet

Milik