OM : Quinten Timber raconte son choc en découvrant Marseille

Arrivé à l’Olympique de Marseille en janvier dernier, Quinten Timber reconnaît avoir découvert un club d’une dimension particulière. Dans un entretien accordé à L’Équipe, le milieu néerlandais explique qu’il est impossible de mesurer depuis l’étranger ce que représente réellement l’OM avant de le vivre de l’intérieur.

« Tu ne peux pas imaginer l’importance d’un club comme Marseille »

Avant de rejoindre l’OM, Quinten Timber avait pourtant pris quelques renseignements. Le Néerlandais avait notamment échangé avec Igor Paixão, qu’il avait côtoyé à Feyenoord.

« Il a toujours été très positif sur l’OM, mais depuis les Pays-Bas, tu ne peux pas imaginer l’importance d’un club comme Marseille. Il faut venir le vivre. La ville, le stade, l’engouement. Tout est étonnant. »

Un témoignage qui illustre l’impact produit par Marseille sur le milieu de terrain depuis son arrivée en France.

De Zerbi l’avait prévenu

Avant même sa signature, Roberto De Zerbi avait tenté de lui expliquer la particularité du contexte marseillais.

Timber raconte ainsi une phrase prononcée par l’ancien entraîneur olympien :

« Tu viens ici, mais tu dois prendre conscience que Marseille, c’est autre chose. »

Le joueur dit avoir rapidement compris ce message au fil des premiers matches et des nombreux rebondissements traversés par l’équipe. Après le nul face au Paris FC, De Zerbi lui avait d’ailleurs lancé : « Tu vois ? C’est spécial l’OM ! »

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Timber veut désormais faire vibrer le Vélodrome

Quelques mois après son arrivée, Quinten Timber semble désormais pleinement mesurer les attentes qui entourent le club.

Le milieu de 25 ans affiche aussi ses ambitions pour la nouvelle saison. Il veut être plus décisif et participer à de grandes soirées au Stade Vélodrome.

« Plus de buts et de passes décisives. J’ai raté peu de matches la saison dernière, j’en ai réussi la plupart. Mais je dois faire mieux. Je veux qu’on réalise de grands matches, au Vélodrome notamment. On doit prendre du plaisir et en donner. »

Après avoir découvert l’environnement marseillais, Timber veut donc désormais franchir un cap et devenir l’un des éléments importants du nouvel OM de Bruno Genesio.