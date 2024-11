OM : Rabiot analyse ses débuts, son poste avec De Zerbi…

Après cinq ans en Italie, Adrien Rabiot a fait un retour remarqué en Ligue 1 avec l’Olympique de Marseille (OM). Suite à la victoire 1-2 contre Nantes, le milieu de terrain s’est exprimé en zone mixte sur ses débuts avec son nouveau club.

À 29 ans, l’ex-joueur du PSG a choisi un chemin difficile en rejoignant l’OM, mais il semble déterminé à réussir. Adrien Rabiot a disputé son cinquième match sous le maillot phocéen, il se montre positif quant à son adaptation : « Ça va, je retrouve mes jambes petit à petit. Je suis content d’enchaîner 90 minutes. »

A lire : OM : le double chambrage de Maupay (toujours aussi drôle) !

Communication avec le coach de Zerbi

En zone mixte, Rabiot a expliqué qu’il travaille en étroite collaboration avec l’entraîneur pour optimiser son positionnement au milieu de terrain. « On parle beaucoup avec le coach sur le positionnement avec Pierre (Hojbjerg) et le troisième milieu. Le coach essaie de trouver le meilleur rôle pour chacun », a-t-il déclaré.

Concernant son repositionnement en tant que relayeur droit, Rabiot a indiqué que c’était une décision stratégique de l’entraîneur. « Étant gaucher, j’ai souvent joué à gauche, mais il préfère un droitier à gauche et un gaucher à droite. Cette position me convient aussi, et nous avons beaucoup de liberté sur le terrain », a-t-il ajouté.

Rabiot : « Il y’a des réadaptations et on le disait avec le coach, on a pas mal de joueurs qui viennent de championnats étrangers, de jeunes joueurs qui doivent s’adapter. Le coach a aussi connu autre chose et ne s’attendait pas forcément à ça en Ligue 1. » pic.twitter.com/7y5nSBex4F — Massilia Zone (@MassiliaZone) November 3, 2024

Nous avons beaucoup de liberté sur le terrain — Rabiot

Rabiot a également souligné l’importance de la réadaptation collective. « Beaucoup de joueurs viennent de l’étranger, il faut s’intégrer. Je reviens moi-même de l’étranger, et le coach découvre aussi un nouveau championnat. Il y a beaucoup de choses à travailler, mais nous sommes actuellement deuxièmes au classement, ce qui est positif », a-t-il conclu.



En somme, Rabiot semble prêt à relever le défi de la Ligue 1 avec l’OM, malgré les ajustements nécessaires pour trouver son rythme. Son expérience et sa volonté d’adaptation pourraient s’avérer décisives pour le club phocéen dans les semaines à venir.