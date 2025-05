OM : Rabiot l’annonce, “ça va être grandiose” !

Malgré la qualification de l’Olympique de Marseille pour la Ligue des champions 2025-2026, une question taraude les supporters phocéens : l’OM parviendra-t-il à conserver Adrien Rabiot ? À 30 ans, l’international français (51 sélections, 6 buts) a livré une saison 2024-2025 exceptionnelle sous les ordres de Roberto De Zerbi.

Transformé par un rôle plus offensif, Rabiot a fait trembler les filets à 10 reprises et délivré 5 passes décisives en 31 matchs toutes compétitions confondues, contribuant grandement à la deuxième place de l’OM en Ligue 1. Ancien Parisien, il a su faire oublier ses origines pour devenir une idole du Vélodrome, où il a été élu « Olympien de la saison » par les supporters. Pourtant, avec un contrat qui expire en juin 2026, son avenir reste incertain, alors que de grands clubs européens manifestent leur intérêt.

Un amour réciproque avec les supporters marseillais

Dans une interview accordée à la chaîne YouTube @lemediacarre Adrien Rabiot n’a pas caché son enthousiasme à l’idée de disputer la Ligue des champions au Vélodrome : « De vivre ces émotions-là dans la plus grande des compétitions européennes, ça doit être top niveau. La Ligue des champions au Vélodrome ? Ça va être grandiose. » Ces propos , témoignent de l’attachement du joueur à la ferveur des supporters marseillais, qu’il a louée à plusieurs reprises.

Un avenir incertain malgré l’ambition de l’OM

Malgré cet amour partagé, Rabiot reste prudent quant à son avenir. « Après, moi, personnellement, je n’ai pas envie de m’avancer sur ce qui va se passer la saison prochaine. On aura un moment pour se poser avec le président, avec Mehdi [Benatia], pour discuter de tout ça », a-t-il déclaré. Cette réserve s’explique par plusieurs facteurs. Avec une clause dans son contrat permettant un départ en cas d’offre « raisonnable », et des performances qui attirent l’attention de clubs plus huppés, Rabiot pourrait être tenté par une nouvelle aventure. De plus, des négociations salariales complexes se profilent

Un défi crucial pour Longoria et Benatia

L’OM, conscient de l’importance de Rabiot, fait de sa prolongation une priorité. Cependant, la concurrence de clubs européens et les exigences financières du joueur compliquent la tâche de Pablo Longoria et Mehdi Benatia. Rabiot, qui a déjà refusé des offres de Manchester United, l’AC Milan ou Galatasaray pour rejoindre l’OM en 2024, pourrait être séduit par un projet plus ambitieux si les négociations traînent.