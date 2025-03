OM : Rabiot reçoit un soutien plus qu’étonnant !

Après les banderoles scandaleuses des supporters du PSG, Adrien Rabiot a reçu le soutien du club ainsi que d’un journaliste ce qui en étonnerait plus d’un !

Malgré les frasques qu’il a pu connaître avec la famille Rabiot, Daniel Riolo a posté sur les réseaux sociaux un message de soutien pour le joueur qui a fait son retour au Parc des Princes. « Sa maman m’a fait un procès, j’ai pas tjs été indulgent avec lui. Mais il y a des choses plus importantes dans la vie. Soutien 100% pour Adrien Rabiot ! »a publié Daniel Riolo sur son compte X ce lundi.

A LIRE AUSSI : OM : C’est confirmé pour Kondogbia !

Adrien Rabiot réagit vivement aux insultes des supporters parisiens : « Tout se paye un jour »

Adrien Rabiot a répondu avec fermeté aux attaques virulentes des supporters parisiens, après des insultes visant sa mère et son père décédé lors du Classique PSG-OM (3-1) dimanche dernier. Le milieu de terrain de la Juventus a exprimé sa colère sur ses réseaux sociaux, dénonçant l’inacceptable et appelant à plus de respect. Sa mère, Véronique Rabiot, a également annoncé son intention de porter plainte suite à cet incident, soulignant l’absence de réaction des autorités.

Adrien Rabiot a exprimé sa colère face aux insultes reçues par certains supporters parisiens, en particulier celles visant sa mère et son père décédé. Sur ses réseaux sociaux, il a réagi avec fermeté : « Insulter une mère, et un père décédé… Tout se paye un jour. Vous ne l’emporterez pas au paradis. Croyez-moi. » Le milieu de terrain de la Juventus a également adressé une pique à Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, en déclarant : « Nasser, tu peux avoir tout l’argent du monde et même plus, la classe ça ne s’achète pas. » Ces propos interviennent après plusieurs mois de tensions avec le club parisien et certains de ses supporters.

A lire aussi : PSG – OM : Très remontée, la mère de Rabiot ne va pas en rester là !

Contexte de l’affaire

Lors du dernier Classique entre le PSG et l’OM, des banderoles insultantes et des chants injurieux ont visé Véronique et Adrien Rabiot, provoquant une vive indignation. Face à cette situation, la mère du joueur a annoncé son intention de saisir la justice, exprimant son incompréhension face à l’inaction des autorités et des organisateurs du match. Elle a déclaré : « Je vais déposer une plainte. Je ne comprends pas pourquoi le match n’a pas été arrêté. » L’affaire pourrait désormais prendre une tournure judiciaire, relançant le débat sur les comportements extrêmes des supporters et la responsabilité des clubs face à de tels agissements.