PSG – OM : Très remontée, la mère de Rabiot ne va pas en rester là !

Lors du Classique PSG – OM (3-1), dimanche soir, des banderoles insultantes et des chants injurieux ont visé Véronique Rabiot et son fils, Adrien Rabiot. Face à cette situation, la mère et agente du joueur a annoncé son intention de saisir la justice.

Lundi 17 mars, elle a confirmé son choix auprès de la direction des sports de Radio France. « Bien sûr, je vais déposer une plainte. Je ne comprends pas pourquoi le match n’a pas été arrêté. Je ne comprends pas pourquoi personne ne s’indigne », a-t-elle réagi.

🎙️Véronique Rabiot (sur les chants et les banderoles insultantes à son égard et à celui d’Adrien Rabiot lors de #PSGOM) : « Bien sûr, je vais déposer une plainte. Je ne comprends pas pourquoi le match n’a pas été arrêté. Je ne comprends pas pourquoi personne ne s’indigne. Je suis… pic.twitter.com/IUL8w7FMgK — MercatOM (@Mercat_OM) March 17, 2025

A lire : PSG – OM : La réponse cinglante et arrogante de Luis Enrique à De Zerbi !

Je vais déposer une plainte. Je ne comprends pas pourquoi le match n’a pas été arrêté

Les propos des supporters du Paris Saint-Germain ont profondément choqué Véronique Rabiot, qui a exprimé son incompréhension face à l’absence de réaction des instances concernées. « Je suis vraiment indignée, indignée, indignée vraiment de ce qui peut être dit, écrit, sans que personne ne réagisse », a-t-elle ajouté.

L’affaire pourrait désormais prendre une tournure judiciaire. Cette plainte pourrait relancer le débat sur les dérives des tribunes et la responsabilité des clubs face aux comportements de leurs supporters. À ce stade, ni le PSG, ni la LFP n’ont réagi officiellement à cette annonce.