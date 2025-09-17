OM – Real Madrid : Dimitri Payet dénonce une « compensation » arbitrale !

L’Olympique de Marseille s’est incliné mardi soir au Vélodrome face au Real Madrid (1-2), un revers marqué par deux penalties accordés au club espagnol. Présent sur le plateau de FCMarseille, en direct du Black Angus, Dimitri Payet a vivement réagi à la décision arbitrale concernant le deuxième penalty accordé aux Madrilènes.

Interrogé par un internaute lors du débrief en direct, l’ancien capitaine de l’OM n’a pas mâché ses mots. Selon lui, l’arbitre a voulu rééquilibrer les débats après avoir expulsé un joueur du Real Madrid : « Comme il a mis un carton rouge au Real Madrid, il a vite compensé par la première chose qu’il a trouvé à siffler, voilà ! La VAR je trouve qu’il la regarde longtemps pour le coup de tête quand même, alors qu’il n’a pas besoin de le regarder 10 fois ! Donc la première chose qu’il a trouvé il a vite sauté sur l’occasion. »

Payet pointe une décision de « compensation »

Dimitri Payet a ensuite détaillé le ressenti des joueurs sur ce type de scénario : « C’est toujours ce que l’on se dit en tant que joueur, quand l’équipe adverse écope d’un carton rouge, on se dit les gars faites gaffe car à partir de maintenant cela va essayer de compenser. Il faut faire attention à ce que l’on dit à l’arbitre, aux fautes, car il va être plus exigent avec nous… »



Cette prise de parole illustre un sentiment largement partagé dans le milieu du football : la crainte que les arbitres cherchent à rééquilibrer une rencontre après une décision forte comme une expulsion.

Pour l’Olympique de Marseille, cette défaite 2-1 face au Real Madrid est un coup d’arrêt dans son parcours européen. Mais c’est surtout l’arbitrage qui a retenu l’attention dans les réactions d’après-match, avec l’analyse tranchante de Dimitri Payet en première ligne.