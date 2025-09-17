OM – Real Madrid : Samir Nasri ne digère pas cette décision “scandaleuse”

L’Olympique de Marseille s’est incliné de justesse sur la pelouse du Real Madrid (2-1) lors de la première journée de Ligue des champions. Les hommes de Roberto De Zerbi ont longtemps cru pouvoir ramener un point du Santiago Bernabéu, mais deux penalties transformés par Kylian Mbappé ont fait basculer la rencontre. Le second, très contesté, a suscité de vives réactions, notamment celle de Samir Nasri, consultant sur Canal+.

Invité à réagir sur le plateau de Canal+, l’ancien milieu de terrain de l’OM n’a pas mâché ses mots concernant la décision arbitrale qui a offert au Real Madrid son deuxième but. Selon lui, le penalty accordé après une main dans la surface n’était pas justifié.

🗣️ "Pour moi, il n'y a jamais penalty !" Êtes-vous d'accord avec @SamNasri19 concernant la décision de l'arbitre d'accorder un penalty au Real Madrid ?

« Pour moi il n’y a jamais penalty peu importe. Il tacle, c’est sa main, ok mais on ne doit pas siffler penalty pour ça. Si l’arbitre met un carton rouge pour ensuite compenser en donnant un penalty après, laisse Carvajal sur le terrain dans ce cas, laisse-les à 11 contre 11. Honnêtement, n’importe quelle équipe, on était en train de crier au scandale car pour nous il n’y a pas penalty. J’aimerais bien écouter les explications de l’arbitre. »

Nasri s’indigne du deuxième penalty accordé au Real Madrid

Cette sortie illustre la frustration marseillaise après une rencontre où l’équipe a montré de belles séquences de jeu malgré la défaite. Le but de Mason Greenwood, buteur providentiel de l’OM depuis le début de saison, avait entretenu l’espoir avant que l’arbitrage ne pèse dans la balance.

En conférence de presse, Roberto De Zerbi a lui aussi souligné les zones d’ombre de l’arbitrage sans aller aussi loin que son ancien joueur. Le débat autour de ce second penalty risque d’alimenter les discussions encore plusieurs jours.

Pour l’OM, cette courte défaite reste encourageante sur le plan sportif, mais la frustration est grande face à un scénario qui aurait pu tourner différemment sans cette décision controversée. Les Marseillais devront désormais se concentrer sur leur prochain rendez-vous européen afin de confirmer leur ambition en Ligue des champions.