OM – Reims (4-1) : La note d’intention de Tudor ?

L’Olympique de Marseille a débuté de la meilleure des manières sa saison 2022/23 en écrasant le Stade de Reims, quatre buts à un. Un succès crucial en guise de note d’intention pour la suite ?

Au cinéma, la note d’intention est un écrit court dans lequel le réalisateur explique pourquoi il a envie de faire ce film et à quoi ce dit-film doit ressembler visuellement. Ce document doit poser les bases de l’univers de l’œuvre et donner envie de la voir exister.

L’OM ne fait pas encore de cinéma, un peu de musique mais pas encore de cinéma, pourtant la rencontre OM-Reims peut symboliser la note d’intention footballistique de l’OM de Tudor. Attention, de magnifiques notes d’intentions peuvent aussi accoucher de pauvres nanars. Il n’y a donc aucune garantie mais sur ce que l’on a vu hier soir au Vélodrome, on a bien envie de voir la suite.

Un cast renouvelé sans passe-droit…

Le premier élément, perturbateur, pensait-on, de la soirée fut la mise au banc de la star, Dimitri Payet. L’éternel lead actor mis de côté pour s’assurer que le ton, obligatoirement dynamique, de l’ensemble prenne. Et il a pris. Les noms au service du collectif, comme le veut la formule éculée ? C’était l’avis du grand Croate au micro après le match : « Tous les joueurs sont importants, pas seulement les nouveaux, car la saison sera très longue. Mais tout le monde aura un rôle important à jouer à un moment ou un autre de la saison. » Au delà des maximes toutes faites de bonne guerre (las) dans ce genre de cas, il s’agit avant tout d’un choix fort, validé par le résultat. Avec en prime, un remplaçant (Under) brillant sous le feu des projecteurs et l’éclat de la barre transversale fracassée.

Le Turc aura aussi offert des courses de partout et des solutions évidentes à l’un des nouveaux venus du cast, un certain Jonathan Clauss. Passeur presque décisif sur le premier but alors que son homologue, à gauche, aura été jusqu’à marquer en solo le second. Les ailes, c’est là où doivent se construire les victoires pour l’OM de Tudor. Et c’est ce qu’il s’est passé hier soir selon le vaincu, Oscar Garcia : « Pour moi, la différence aujourd’hui (hier soir) c’était dans les couloirs. Leurs pistons ont fait la différence. Ça et la justesse devant le but… »



Oui Oscar mais il y a aussi eu du contre-pressing, du jeu direct, des occasions franches construites en 3, 4 passes… Bref, ce que l’on s’impatientait de ne pas voir lors des répétitions.

Cette saison sera longue et la pré-production de celle-ci fut laborieuse. Maintenant que l’on a vu la note d’intention, on a envie d’en voir plus. D’autres nous ont promis des régalades sous le doux soleil d’août avant de nous faire sévèrement déchanter quelques semaines plus tard. La note d’intention n’est que ça : une note d’intention. Mais celle de Tudor est (enfin) rassurante. L’air va peut-être redevenir un peu plus respirable dans les jours qui viennent malgré la canicule et les multiples points chauds toujours présents…

Mourad Aerts