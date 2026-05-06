OM : Rémy Cabella, “on est ennemis pendant 90 minutes, mais…”

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Rémy Cabella, s’est exprimé dans La Provence sur la portée émotionnelle de ses buts face à son ancien club. Entre plaisir sportif et pression des réseaux sociaux, le milieu offensif livre un témoignage mesuré et factuel.

Des célébrations sous tension face à l’OM

A lire : Mercato : Les révélations de Fabrizio Romano sur un ex “banni” de l’OM

Passé par l’Olympique de Marseille, Rémy Cabella garde un lien particulier avec le club phocéen, même lorsqu’il évolue sous d’autres couleurs. Aujourd’hui joueur du FC Nantes, il est revenu sur son rapport aux buts inscrits contre Marseille, notamment dans un contexte où les réactions peuvent dépasser le cadre sportif. « C’est toujours beau de marquer, on ressent toujours de l’euphorie sur le moment. Encore plus contre l’OM dans un gros match. Après, il m’est déjà arrivé de fêter un but puis de recevoir des menaces ou des insultes sur les réseaux. »

Ce constat met en lumière une réalité de plus en plus fréquente dans le football moderne : l’impact des réseaux sociaux sur les joueurs, y compris dans des situations aussi classiques qu’une célébration de but.

Entre émotions personnelles et volonté d’apaisement

L’ancien joueur du LOSC Lille a également évoqué un épisode marquant lors de son passage dans le Nord, où une célébration avait une signification personnelle forte. « Je me souviens d’un but marqué avec Lille et je l’avais célébré car c’était l’anniversaire de mon père, qui était présent au stade. J’avais reçu un accueil particulier quelques mois plus tôt au Vélodrome au match aller, avec beaucoup d’insultes, ça m’avait touché. Je ne voyais pas pourquoi je n’aurais pas dû le faire. »

Plus récemment, lors d’un match avec le FC Nantes contre l’Olympique de Marseille, Rémy Cabella a choisi une approche différente. « Samedi, quand j’ai marqué avec Nantes, je ne l’ai pas fêté car ce n’était pas nécessaire. C’est aussi une forme de remise en question, une façon d’apaiser les choses. Ça doit rester du plaisir, il ne faut pas abuser. On est ennemis pendant 90 minutes, mais ce n’est que du football et ça ne doit pas aller au-delà. »