OM: Rendez-vous important aujourd’hui !

Redouté depuis plusieurs mois, le rendez-vous avec la DNCG devrait vite apporter ses réponses à l’Olympique de Marseille. C’est ce mardi que le club de Frank McCourt passe devant la Direction nationale du contrôle de gestion. D’après les informations de RMC Sport, le club se voudrait confiant.

On en parle depuis le début de la saison du côté de Marseille. Avec un déficit conséquent et une masse salariale très importante, la DNCG avait mis un carton jaune à l’OM et avait encadré sa masse salariale. Ce qui avait compliqué certaines opérations pour Pablo Longoria comme l’arrivée d’Amine Harit et Cédric Bakambu. Désormais qualifié pour la C1, le club olympien aimerait avoir les mains un peu plus libres pour ce mercato estival et il sera vite fixé sur son sort puisque Marseille se présente aujourd’hui devant la DNCG et attend une bonne nouvelle.

L’OM confiant pour ce rendez-vous ?

Le club phocéen aimerait surfer sur la bonne vague. Hier, l’OM a vu le TAS l’autorisait à recruter cet été en attendant le verdict de l’affaire Pape Gueye. Les olympiens aimeraient donc maintenant voir la DNCG relâchait un peu la pression pour réaliser un mercato ambitieux. D’après les informations de RMC Sport, les marseillais attendent impatiemment le verdict de la DNCG pour connaitre leur marge de manoeuvre lors du prochain mercato. Cela sera basée sur la santé financière du club. Pablo Longoria espère que la décision d’encadrer la masse salariale sera levée pour pouvoir agir plus librement sur le marché sans pour autant réaliser des opérations hors de prix.

Les commentaires de Jorge Sampaoli ne me gênent pas

« C'est évident, surtout que pour nous, c'est très important d'avoir de la compétitivité en Ligue des champions. C'est l'un de nos objectifs. On connaît la difficulté historique des clubs français qualifiés en Ligue des champions à avoir de la régularité et à enchaîner les compétitions, entre le championnat, la Ligue des champions… Le niveau d'exigence de la Ligue des champions, pas seulement physique mais surtout mental, est très important. Il faut être bien préparé mentalement pour être compétitif en Ligue des champions et régulier en championnat. Il sera donc important d'avoir des joueurs à la hauteur des exigences du club. Les commentaires de Jorge Sampaoli ne me gênent pas. Ils reflètent le niveau d'exigence que l'on a nous aussi en interne. » Pablo Longoria – source : RMC (25/05/2022)