(OM-Rennes) Beye : “Ce moment, il le mérite !”

L’Olympique de Marseille a clôturé sa saison de la plus belle des manières. Déjà assuré d’un billet pour la Ligue des champions après sa victoire au Havre (3-1) samedi dernier, les Olympiens devaient s’imposer contre Rennes pour terminer deuxièmes du championnat. Cependant, au-delà de l’enjeu purement sportif, le moment fort de la soirée reste sans conteste l’entrée en jeu de Steve Mandanda dans les dernières minutes, saluée par une ovation monumentale du Vélodrome à la hauteur de son passage à l’OM. Son entraineur et ex capitaine de l’Olympique de Marseille, Habib Beye est revenu sur cette entrée si particulière pour Steve Mandanda…

Une soirée que l’on est loin d’oublier au Vélodrome. Si l’enjeu sportif existait avec la volonté d’assurer la deuxième place, c’est surtout le retour de “Il Fenomeno” qui a fait chavirer le public marseillais. Steve Mandanda, véritable légende de l’OM avec 613 matchs, a donc eu droit à une ovation XXL pour son entrée en jeu dans les dernières minutes. Au micro de Téléfoot, l’actuel entraineur du Stade Rennais a évoqué ses nombreux regards à destination du portier Français pour le convaincre de rentrer sur la pelouse…

“Je passais mon temps à me retourner, à le regarder…”

Au micro de Saber Desfarges, l’ancien capitaine de l’OM a donc exprimé ses nombreuses tentatives de persuasions et le mérite qu’avait Mandanda de recevoir cette ovation :

“Steve ne voulait pas jouer, je lui ai posé la question et donc j’ai passé mon temps à me retourner et à le regarder. Je pense qu’à un moment donné, il s’est peut-être dit à lui qu’il avait envie de vivre ce moment et certains de ses coéquipiers l’ont aussi poussé. Je suis très très content qu’il le vive, car il le mérite !”

