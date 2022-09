OM – Rennes : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille reçoit Rennes cet après-midi à 15h au Stade Vélodrome pour le compte de la huitième journée du championnat de France. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Rennes aura lieu cet après-midi à 15h au Stade Vélodrome. Le match sera retransmis sur Prime Video.

Le groupe de l’OM

Gardiens :

Pau Lopez, Blanco, Ngapandouetnbu

Défenseurs :

Tavares, Balerdi, Clauss, Mbembe, Kaboré, Kolasinac, Touré, Gigot

Milieux de terrain :

Guendouzi, Veretout, Gueye, Gerson, Rongier

Attaquants :

Harit, Payet, Suarez, Ünder, Sanchez, Dieng

Le groupe de Rennes

Gardien :

Alemdar, Mandanda, Salin

Défenseurs :

Assignon, Traoré, Wooh, Rodon, Theate, Belocian, G.Doué, Meling, Truffert

Milieux :

Ugochukwu, Bourigeaud, Majer, D.Doué, Tait

Attaquants :

Abline, Doku, Gouiri, Kalimuendo, Sulemana, Terrier

Les onze probables

OM :

Lopez

Mbemba Balerdi Kolasinac

Clauss Rongier Veretout Nuno Tavares

Guendouzi Harit

Alexis Sanchez

Rennes :

Mandanda

Traoré Rodon Theate Truffert

Bourigeaud Tait Majer Sulemana

Gouiri Terrier

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Vélodrome (Capacité : 67394 places).

L’Arbitre de cet OM – Rennes

L’arbitre du match entre l’OM et Francofrt sera Monsieur Benoît Bastien.

La Météo

Prévision météo à Marseille à 15h (*)

– Plutôt ensoleillé (couverture nuageuse 99%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 26°C / ressentie 23°C

– Vent : NO 13 km/h

– Taux d’humidité : 38%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM – Rennes (championnat)

Victoires de l’OM : 46 Matchs nuls : 32 Victoires Rennes : 32

Déclarations d’avant-match

« Personnellement, j’aime jouer au Vélodrome, dans cette ambiance extraordinaire. Mais on y va pour prendre des points, pas en touristes ! Il faudra garder le même niveau et la même intensité que face à Fenerbahçe (2-2, jeudi). Il faudra jouer avec nos armes. Mais on aura aussi deux jours de moins de récupération qu’eux par rapport aux matches européens. Et ces gens qui organisent les matches ont eu en plus la bonne idée de nous faire jouer à 15 heures. Ce sont des personnes qui réfléchissent beaucoup… » Bruno Genesio – Source : Conférence de presse (16/09/2022).

« La Ligue des Champions le plus haut niveau, on a tout tenté, on a fait un match correct, cela n’a pas suffi. Cela ne veut pas dire que ce ne sera pas suffisant pour les quatre prochains matches de C1. Je vois un groupe motivé et concentré. Rennes est le dernier match de ce tour de force. On veut finir en beauté et faire un bon match à domicile pour rester là où on est, à la première place du classement. » Igor Tudor– Source : Conférence de presse (16/09/2022).