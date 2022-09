OM – Rennes : la compo de Tudor avec Guendouzi et Harit ! Bamba en tribunes !

L’Olympique de Marseille affronte cet après-midi le Stade Rennais au Stade Vélodrome pour la huitième journée de Ligue 1. Voici les hommes choisis par Igor Tudor pour cette rencontre…

Malgré l’absence d’Éric Bailly, la défense olympienne retrouve Chancel Mbemba qui démarre bien sûr titulaire.

Aux postes de milieux offensifs, exit Gerson et Dimitri Payet, ce sont Mattéo Gendouzi et Amine Harit qui ont été choisis pour entourer Alexis Sanchez. Quant à Bamba Dieng, il ne rentrera pas dans ce match puisqu’il n’est pas sur le banc mais en tribunes.

La composition officielle

Pau Lopez

Mbemba – Balerdi – Kolasinac

Clauss – Rongier – Veretout – Tavares

Guendouzi – Harit

Sanchez

« On veut finir en beauté ! »

« La Ligue des Champions, c’est le plus haut niveau, on a tout tenté, on a fait un match correct, cela n’a pas suffi. Cela ne veut pas dire que ce ne sera pas suffisant pour les quatre prochains matches de C1. Je vois un groupe motivé et concentré. Rennes est le dernier match de ce tour de force. On veut finir en beauté et faire un bon match à domicile pour rester là où on est, à la première place du classement. » Igor Tudor– Source : Conférence de presse (16/09/2022).