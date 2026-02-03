OM – Rennes : Le onze marseillais sans Pavard mais avec Emerson et Paixao !

L’Olympique de Marseille joue ce soir la Coupe de France. Les hommes de Roberto De Zerbi reçoivent Rennes en 8e de finale, un rendez-vous déterminant dans un contexte tendu ! Voici le onze proposé par Roberto De Zerbi lors de ce match…

Pour cette rencontre, l’OM doit faire sans Aguerd (adducteurs) !

De Lange dans les cages

Dans les buts, Jeffrey de Lange est titularisé. Le gardien néerlandais annoncé par son coach pour cette rencontre de Coupe, dans un contexte de rotation logique de l’effectif. En défense, Leonardo Balerdi compose la charnière avec Medina, Aguerd était absent du groupe. Emerson et Weah sont titularisés sur les côtés.

Le milieu de terrain est composé d’Hojbjerg et Timber.

🗣️Rennes un match important !#DeZerbi : "Rennes, le match le plus important ? Oui, comme ça l'a été à Bruges. C'était un des matchs les plus importants de la saison, comme au Koweït. Si tu veux être compétitif, il y a toujours des moments importants."#OM #OMSRFC #Ligue1

En attaque, Gouiri est accompagné par Greenwood, Nwaneri et Paixao…

Le onze de l’OM face à Rennes

De Lange

Weah, Balerdi, Medina, Emerson

Timber, Hojbjerg

Greenwood, Nwaneri, Paixao

Gouiri



