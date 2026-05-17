OM – Rennes : Le onze marseillais sans Timber avec Nnadi !

L’Olympique de Marseille dispute ce dimanches soir face au Stade Rennais FC un match capital pour tenter de sauver sa saison. À l’occasion de la dernière journée de Ligue 1, les Marseillais jouent leur qualification pour la prochaine UEFA Europa League. Une victoire au Vélodrome permettrait à l’OM de décrocher son billet européen après plusieurs semaines de crise et de tensions internes. Voici le onze proposé par Habib Beye.

Dans ce contexte brûlant, Habib Beye propose plusieurs changements importants dans son onze de départ.

A lire : Mercato concurrents OM : Strasbourg veut refaire un coup à la Panichelli avec un buteur espagnol !

Le onze de l’OM face à Rennes :

Rulli – Weah, Medina, Balerdi, Emerson – Højbjerg, Nnadi – Paixao, Greenwood, Gouiri, Aubameyang