Accueil / OM Actualités / OM – Rennes : Les probables titulaires marseillais !
OM Actualités

OM – Rennes : Les probables titulaires marseillais !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

 

L’Olympique de Marseille joue ce soir la Coupe de France. Les hommes de Roberto De Zerbi reçoivent Rennes en 8e de finale, un rendez-vous déterminant dans un contexte tendu ! Voici le onze que devrait aligner Roberto De Zerbi lors de ce match…

 

Pour cette rencontre, l’OM devra composer avec deux incertitudes : Aguerd (adducteurs) et Paixao (fatigue). Emerson devrait faire son retour dans le groupe mais pas forcément dans le onze…

 

A lire : OM : ce qui ressort de la réunion avec les supporters !

De Lange dans les cages

 

 

Dans les buts, Jeffrey de Lange sera titularisé. Le gardien néerlandais annoncé par son coach cette rencontre de Coupe, dans un contexte de rotation logique de l’effectif. En défense, Leonardo Balerdi pourrait composer la charnière avec Pavard, Aguerd étant incertain pour cette rencontre. Medina et Weah devraient occuper les côtés.

 

Le milieu de terrain pourrait être composé d’Hojbjerg et Timber. 

 

 

En attaque, Aubameyang devrait être accompagné par Greenwood, Nwaneri et Traoré

 

Le onze probable de l’OM face à Rennes

 

De Lange
Weah, Pavard, Balerdi, Medina
Timber, Hojbjerg
Greenwood, Nwaneri, Traoré
Aubameyang

 

