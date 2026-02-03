OM – Rennes : Les probables titulaires marseillais !

L’Olympique de Marseille joue ce soir la Coupe de France. Les hommes de Roberto De Zerbi reçoivent Rennes en 8e de finale, un rendez-vous déterminant dans un contexte tendu ! Voici le onze que devrait aligner Roberto De Zerbi lors de ce match…

Pour cette rencontre, l’OM devra composer avec deux incertitudes : Aguerd (adducteurs) et Paixao (fatigue). Emerson devrait faire son retour dans le groupe mais pas forcément dans le onze…

De Lange dans les cages

Dans les buts, Jeffrey de Lange sera titularisé. Le gardien néerlandais annoncé par son coach cette rencontre de Coupe, dans un contexte de rotation logique de l’effectif. En défense, Leonardo Balerdi pourrait composer la charnière avec Pavard, Aguerd étant incertain pour cette rencontre. Medina et Weah devraient occuper les côtés.

Le milieu de terrain pourrait être composé d’Hojbjerg et Timber.

🗣️Rennes un match important !#DeZerbi : “Rennes, le match le plus important ? Oui, comme ça l’a été à Bruges. C’était un des matchs les plus importants de la saison, comme au Koweït. Si tu veux être compétitif, il y a toujours des moments importants.”#OM #OMSRFC #Ligue1 pic.twitter.com/JBrq2Kobc6 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 2, 2026

En attaque, Aubameyang devrait être accompagné par Greenwood, Nwaneri et Traoré…

Le onze probable de l’OM face à Rennes

De Lange

Weah, Pavard, Balerdi, Medina

Timber, Hojbjerg

Greenwood, Nwaneri, Traoré

Aubameyang



