OM : réponse à venir… pourquoi la décision de l’UEFA tarde à tomber !

L’OM espérait être fixé rapidement sur son dossier auprès de l’UEFA, mais le verdict se fait toujours attendre. Cette absence de décision entretient le flou autour de la situation du club, qui reste sous la surveillance de l’instance européenne dans le cadre du contrôle financier.

Ce retard ne signifie pas nécessairement qu’une sanction plus lourde est à prévoir. Il traduit surtout la volonté de l’UEFA d’examiner l’ensemble des éléments du dossier avant de rendre une décision définitive. Les différentes données financières et les engagements du club doivent être étudiés avec précision avant toute annonce officielle.

Une attente qui pèse sur la préparation de la saison

Cette incertitude n’est pas sans conséquence pour les dirigeants marseillais. En attendant le verdict, il est plus difficile d’avoir une visibilité totale sur certains choix à effectuer, notamment dans la gestion de l’effectif et du mercato.

Le club doit ainsi préparer la prochaine saison tout en restant attentif aux conclusions de l’UEFA, qui pourraient avoir un impact sur sa marge de manœuvre. Les responsables olympiens préfèrent donc patienter avant de connaître exactement le cadre dans lequel ils évolueront.

Pour l’instant, aucun scénario n’est définitivement écarté et aucune décision officielle n’a été communiquée. Les supporters marseillais devront donc encore faire preuve de patience avant de savoir quelles seront les conséquences de ce dossier sur l’avenir du club.

D’après Onze Mondial, ce retard s’expliquerait principalement par la situation financière de l’OM, actuellement sous surveillance en raison d’irrégularités liées au fair-play financier. Le club aurait enregistré plus de 150 millions d’euros de pertes au cours des derniers exercices, ce qui conduit l’UEFA à examiner attentivement ses comptes, son niveau d’endettement et ses projections de revenus.

Une procédure menée avec précaution

À cela s’ajouterait le mode de fonctionnement de l’instance européenne, qui traite ce type de dossiers par étapes et selon un calendrier de réunions déterminé. La décision peut ainsi être différée lorsque des informations complémentaires ou des vérifications juridiques sont jugées nécessaires.

L’UEFA adopterait également une approche prudente, estimant qu’une éventuelle sanction visant un club de cette importance doit être juridiquement solide afin d’éviter toute contestation susceptible d’aboutir devant le Tribunal arbitral du sport. Plusieurs sources évoqueraient d’ailleurs l’hypothèse d’une sanction, sans qu’une exclusion soit considérée comme inévitable.

Le verdict pourrait être rendu ce lundi ou ce mardi. Dans l’intervalle, cette attente pénaliserait l’OM sur le marché des transferts, le club n’étant toujours pas en mesure d’officialiser l’arrivée de Bruno Genesio ni d’apaiser les inquiétudes de ses supporters.