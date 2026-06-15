Internationaux OM : Malgré l’entrée de Timber, les Pays-Bas trébuche face au Japon…

Remplaçant au coup d’envoi, Quinten Timber a joué vingt minutes en seconde période face au Japon. Pour son entrée dans la compétition, le milieu néerlandais et son équipe n’ont pas réussi à se défaire du Japon (2-2).

Les Pays-Bas ont manqué leur entrée en lice dans cette Coupe du Monde 2026 en étant tenu en échec par le Japon pour la première journée du groupe F, hier soir à Arlington (USA).

Les Pays-Bas rattrapés par le mental japonais

Après une première mi-temps assez neutre malgré quelques fulgurances offensives des deux côtés et notamment deux parades décisives du gardien japonais Zion Suzuki (3ème) et (34ème) le match s’est emballé.

Le second acte a été d’une meilleure facture. Les Néerlandais ont ouvert le score par le défenseur de Liverpool Virgil Van Dijk (51ème) sur une belle tête au point de pénalty. Mais le Japon n’a rien lâché et est revenu par l’intermédiaire de Keito Nakamura auteur d’une magnifique frappe placée en entrée de surface (57ème).

Les occasions se sont multipliées de parts et d’autres avant de voir Crysencio Summerville repiquer dans l’axe et enrouler une frappe dans le petit filet (64ème). Les hommes de Ronald Koeman pensaient avoir scellé le sort du match malgré quelques petites alertes nippones. Mais la force de caractère du Japon a pris le dessus et Daichi Kamada a arraché l’égalisation dans les derniers instants sur corner (88ème).

Un premier accroc avant d’affronter la Suède

La rencontre se termine donc sur un match nul plutôt représentatif de la physionomie du match. Le milieu de l’Olympique de Marseille, Quinten Timber a démarré sur le banc mais a disputé une vingtaine de minutes en deuxième période en remplaçant Tijjani Reijnders (70ème minute) .

L’Olympien n’a pas apporté autant qu’il aurait pu durant son petit passage sur la pelouse d’Arlington. Sa première expérience en Coupe du Monde est donc une première déception avec ce match nul alors que les Pays-Bas ambitionnent de remporter le trophée mondial.

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Dans l’autre rencontre du groupe F, la Tunisie s’est lourdement inclinée face à la Suède (1-5). Les Suédois portés par un grand Yasin Ayari (double buteur) seront les prochains adversaires des Pays-Bas samedi prochain (19h). Un match qui pourrait peser lourd dans la course aux seizième de finale.

Clarence Maillefaud