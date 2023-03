OM : « Respectez les joueurs », les mots forts de Guendouzi et Papin pour défendre Balerdi

« Le seul truc que tu peux analyser c’est : quand tu joues à 10 contre 11 et que tu mènes 2-0, le changement que fait Tudor, est-ce qu’il a lieu d’être ou pas? D’enlever les attaquants et donc tu perds une dimension de pressing et ensuite tu ne fais que de subir. Est-ce qu’il s’est dit : ça va passer parce qu’on mène 2-0 et ce n’est pas une équipe dingo en face? Visiblement, ça n’a pas match. Après il faut dire que les deux buts que met Strasbourg, ils peuvent retenter de les marquer, ils ne vont pas les mettre au fond ! Au final, je ne sais pas. A vous de me dire mais je pense que les choix ne sont pas bons. En vouloir à Tudor, ça me semble sévère quand on voit la nature des buts de Strasbourg. Il n’y a rien de cohérent dans le match de ce soir. Ils prennent un point sur Monaco. C’est un gâchis. Balerdi doit faire gaffe. Que ce soit sévère ou pas sévère, la faute est stupide et ça ne sert à rien. Strasbourg, à domicile… Alors que tu connais tous les résultats des concurrents avant le match. C’est une faute. L’OM commet une faute ce soir, clairement. » Daniel Riolo – Source : RMC (12/03/2