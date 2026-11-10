Après cinq défaites consécutives, l’Olympique de Marseille a complètement changé de visage. Cinq victoires de rang en Ligue 1 ont permis aux hommes de Bruno Genesio de remonter jusqu’à la quatrième place. Ce redressement s’appuie sur plusieurs ajustements opérés pendant la trêve internationale.

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Selon Foot Mercato, le staff marseillais a d’abord revu son approche tactique après avoir constaté que l’effectif ne disposait pas des ressources nécessaires pour appliquer le projet de jeu initial. Avec Grégory Lorenzi, Bruno Genesio↗ a travaillé sur de nouvelles associations sans modifier le système, afin d’adopter un fonctionnement plus pragmatique et mieux adapté aux qualités des joueurs.

Un travail physique renforcé pendant la trêve

Le changement ne s’est pas limité aux choix tactiques. Les adjoints de Bruno Genesio↗ ont également accentué le travail physique, au point de doubler le volume de course réalisé à l’entraînement par rapport à la période dirigée par Roberto De Zerbi. Cette évolution doit permettre à l’OM de mieux gérer ses temps faibles et de conserver davantage d’intensité au fil des rencontres. Elle accompagne les résultats récents du groupe, qui a enchaîné cinq succès en championnat après un début de saison marqué par une atmosphère devenue pesante en interne.

Genesio a réinstallé un climat plus serein

Le management du vestiaire constitue un autre↗ axe important de cette transformation. Après les cinq revers de septembre, Bruno Genesio aurait choisi de diffuser de la sérénité et de la confiance, tout en protégeant ses joueurs. Le technicien pointe les erreurs lors des débriefings, mais prend aussi le temps d’expliquer ses décisions et de mettre en avant les progrès réalisés. Un proche d’un joueur, cité par L’Équipe, oppose cette méthode à l’ambiance de la saison précédente et résume le changement vécu dans le groupe :

« Avec Genesio, on est repartis sur une feuille blanche. »

Les jeunes et les nouveaux équilibres sportifs

Le staff a également clarifié la situation des jeunes joueurs. Certains ont été envoyés avec la Pro 2 plutôt que de rester sur le banc chez les professionnels, avec la promesse d’opportunités futures. Keyliane Abdallah a illustré cette gestion : rétrogradé en réserve après une prestation décevante contre Le Havre, il a ensuite inscrit le but de la victoire face à Lens. Sur le terrain, l’émergence de Tochukwu Nnadi a contribué à rééquilibrer l’entrejeu et à libérer Himad Abdelli dans un rôle plus offensif. Ces ajustements tactiques, physiques et humains ont accompagné la remontée de l’OM vers la quatrième place du classement.