Les 3 infos OM de ce mardi 7 juillet : L’incroyable déclaration de Ravanelli, la Roma cible un autre marseillais, 7 jeunes à la reprise de l’entraînement !

Retrouvez les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer dans l’actualité de l’Olympique de Marseille ce mardi 7 juillet.

Info 1 : Mercato OM : L’incroyable déclaration de Ravanelli concernant Greenwood !

Revenu à l’Olympique de Marseille en 2024 avec un rôle stratégique auprès de la présidence, Fabrizio Ravanelli a quitté le club en mars 2026. L’ancien de l’OM, qui avait réalisé son rêve de revenir au sein du club olympien, n’a finalement pas vécu l’aventure qu’il espérait. À peine de retour en 2024, il a été progressivement mis à l’écart de la présidence olympienne, avant de quitter l’Olympique de Marseille il y a trois mois, au terme d’une procédure de licenciement initiée par l’OM, sans accord à l’amiable.

Du rêve au cauchemar…

Malgré une arrivée placée sous le signe de l’idylle, la collaboration entre Fabrizio Ravanelli et l’OM n’aura pas été de tout repos pour l’Italien. Arrivé le 8 juillet 2024 comme premier soutien à Pablo Longoria, l’ancien buteur marseillais a vu, au fil du temps, Mehdi Benatia prendre de plus en plus d’ampleur au sein du club olympien.

La fin de l’histoire entre Ravanelli et l’OM s’est définitivement scellée lorsque Mehdi Benatia a obtenu « les pleins pouvoirs » en février 2026, suite au départ de Roberto De Zerbi. L’ancien international marocain a initié et concrétisé l’arrivée d’Habib Beye, laissant Pablo Longoria et Fabrizio Ravanelli sur le côté.

Malgré la délicatesse de la situation, Mehdi Benatia a obtenu le soutien du propriétaire de l’OM, Frank McCourt, séduit par la volonté du Marocain de redresser le club dans un contexte devenu urgent en termes de résultats sportifs. Si cette situation a profité à Mehdi Benatia, Fabrizio Ravanelli, lui, est resté dans l’incompréhension, comme l’a confirmé un de ses proches auprès de La Provence : « Il ne comprend pas, il est dégoûté que cela se termine ainsi. Comment peut-on jeter de la sorte un homme de sa classe, qui a conquis le club et le cœur des supporters ? ». Une fin d’aventure marseillaise pour le moins brutale pour l’ancien buteur italien, qui avait pourtant réalisé son rêve en revenant à l’Olympique de Marseille.

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Pourquoi Rome doit miser sur Greenwood…

Alors que Fabrizio Ravanelli n’est plus dans l’organigramme de l’Olympique de Marseille depuis trois mois, il a donné un avis tranché sur Mason Greenwood et les rumeurs l’envoyant du côté de l’AS Roma, dans une interview accordée à Sportium. L’ancien dirigeant olympien s’est montré pour le moins explicite dans ses propos, estimant qu’en s’attachant les services de Greenwood, la Roma deviendrait candidate au Scudetto. Une déclaration qui souligne un peu plus la qualité de l’ailier anglais et sa capacité à faire franchir un cap à une formation.

« J’ai eu Mason à Marseille et un joueur comme lui dans cette Serie A fait 20 buts les doigts dans le nez. (…) Si la Roma prend Greenwood, elle fait un très grand coup et devient une sérieuse candidate au Scudetto. »

De son côté, malgré son intérêt pour le joueur, l’AS Roma tarde à formuler une offre à la hauteur des exigences de l’OM. Pour rappel, le club marseillais demande au minimum 50 millions d’euros pour son ailier anglais, sachant que 40 % du montant du transfert reviendront à Manchester United.

Après avoir été fixé sur son sort par l’UEFA et la DNCG, l’OM se montre clair concernant ses joueurs : le club ne bradera aucun élément et voudra les vendre au prix du marché, comme l’a rappelé le directeur sportif Grégory Lorenzi.

Du côté mercato, l’issue du dossier Greenwood pourrait aussi donner le ton de l’été marseillais : entre fermeté affichée sur les prix et nécessité de dégraisser un effectif, l’OM devra trouver un équilibre délicat. Reste à savoir si les prochaines semaines confirmeront cette ligne dure, ou si la pression du marché finira par rebattre les cartes.

Info 2 : En plus de Greenwood, la Roma cible un autre titulaire marseillais !

Alors que l’AS Roma continue de suivre Mason Greenwood pour renforcer son secteur offensif, le club italien s’intéresse également à un autre joueur de l’Olympique de Marseille. Selon la presse italienne, Timber figure parmi les profils étudiés par les Giallorossi pour renforcer leur entrejeu, mais uniquement dans un scénario bien précis.

Timber suivi par la Roma en cas de départ au milieu

L’AS Roma poursuit la préparation de son mercato tout en anticipant d’éventuels mouvements dans son effectif. D’après Calciomercato, qui relaie des informations du quotidien italien Leggo, Timber fait partie des joueurs suivis par le club romain si l’un de ses milieux de terrain venait à quitter l’effectif cet été.

Le média italien explique que Manu Koné et Neil El Aynaoui sont considérés comme des éléments importants du projet de Gian Piero Gasperini. Toutefois, l’intérêt de plusieurs clubs de Premier League pour ces deux joueurs pousse la direction romaine à préparer des solutions de remplacement.

Dans cette optique, Timber apparaît sur la liste des profils étudiés. Selon Calciomercato, le milieu de terrain de l’OM est apprécié pour ses qualités physiques et sa capacité à couvrir du terrain.

Une piste conditionnée aux départs de Koné ou El Aynaoui

À ce stade, la Roma ne prévoit pas de recruter un milieu de terrain dans l’immédiat. Toujours selon Calciomercato, le club italien n’envisagerait d’accélérer sur ce dossier que si Koné ou El Aynaoui faisaient l’objet d’une offre jugée impossible à refuser.

Le média italien précise également que Franck Kessié figure parmi les autres options étudiées par les dirigeants romains. L’ancien milieu du Milan AC représenterait un profil plus expérimenté, mais là encore, aucune offensive ne serait prévue dans l’immédiat.

Greenwood reste la priorité offensive de la Roma

Si plusieurs pistes sont étudiées au milieu de terrain, la priorité actuelle de la Roma reste le recrutement d’un attaquant. Selon Calciomercato, le club italien continue de concentrer ses efforts sur ce secteur, avec Mason Greenwood qui demeure la cible privilégiée de Gian Piero Gasperini.

Le dossier concernant Timber dépend donc directement de l’évolution de la situation de Koné et d’El Aynaoui. En l’état, aucune négociation avec l’OM ni aucune offre n’ont été évoquées par le média italien, qui présente le Marseillais comme une option identifiée par les dirigeants romains en cas de départ dans leur entrejeu.

Info 3 : 7 jeunes à la reprise de l’entraînement !

Après presque deux mois de coupure, les joueurs de l’Olympique de Marseille ont retrouvé hier matin, vers 9 heures, le centre Robert-Louis Dreyfus. Une reprise placée sous le signe du changement, avec une nouvelle organisation au sein du club olympien. Les joueurs ont notamment pu faire connaissance avec leur nouvel entraîneur, Bruno Genesio, qui souhaite mettre fin à la politique de loft instaurée par ses prédécesseurs. Les premières images diffusées par l’OM ont notamment capturé les retrouvailles chaleureuses entre Pierre-Emerick Aubameyang et Amine Harit, devenus proches lors de leur saison commune en 2023-2024.

Un changement de méthode clairement assumé…

Bruno Genesio a clairement affiché sa volonté de ne plus établir de distinction entre ses joueurs. Tous les éléments du groupe étaient donc concernés par cette reprise, à l’exception des internationaux, qui reprendront l’entraînement plus tard. Selon La Provence, les joueurs présents ont été répartis aléatoirement en deux groupes : l’un passant des examens médicaux, l’autre enchaînant des exercices tactiques et techniques.

Cette journée a également permis aux joueurs revenus de prêt de retrouver la pelouse du centre RDL, dans une ambiance sereine et détendue, comme en témoignent les images publiées par le club. Un moment a particulièrement retenu l’attention : la poignée de main entre Bruno Genesio et Mason Greenwood, alors que des rumeurs évoquaient une possible absence de ce dernier. L’ancien coach lillois a par ailleurs retrouvé un joueur qu’il connaît bien, Angel Gomes, qui pourrait profiter de son arrivée pour relancer sa carrière marseillaise.

Cette nomination traduit aussi une volonté affichée d’intégrer davantage de jeunes au groupe professionnel Genesio ayant déjà prouvé, par le passé, sa capacité à faire confiance aux jeunes talents et à en tirer le meilleur, comme l’ont récemment illustré les cas d’Ayyoub Bouaddi et Nathan Ngoy. Comme l’a révélé LaMinuteOM, sept jeunes joueurs ont ainsi été intégrés au groupe professionnel pour cette reprise : Antoine Valero, Ibrahim Gomis (gardien), Alexi Koum (latéral), Mohamed Baradji (défenseur), Nouhoum Kamissoko (milieu), Tadjidine Mmadi (milieu offensif) et Keyliane Abdallah (ailier).

ℹ️🚨 Antoine Valero faisait partie des jeunes convoqués, ce lundi, pour la rentrée à la Commanderie ! 🔵⚪️ Les autres jeunes 👦 : – Ibrahim Gomis (gardien)

– Alexi Koum (latéral)

– Mohamed Baradji (défenseur)

– Nouhoum Kamissoko (milieu)

– Tadjidine Mmadi (milieu offensif)

-… pic.twitter.com/RJRz0jzUd4 — La Minute OM (@LaMinuteOM_) July 6, 2026

La “vraie” reprise ce mardi…