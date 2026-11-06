Adidas devrait retrouver l’OM dans quelques mois. L’équipementier historique du club marseillais préparerait une nouvelle collaboration pour l’été 2027, avec un montant particulièrement élevé annoncé pour ce retour.

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La marque allemande entend renouer avec plusieurs clubs emblématiques de son histoire. Selon Foot Marseillais, l’OM ferait partie de cette stratégie, alors que son contrat actuel avec Puma doit encore courir. Adidas↗ pourrait ainsi proposer une nouvelle tunique olympienne dès l’été 2027, soit un an avant la fin de l’engagement en cours avec l’équipementier allemand.

Un contrat annoncé à 50 millions d’euros par saison

Le retour↗ envisagé à Marseille s’accompagnerait d’un investissement conséquent. Le montant avancé atteint 50 millions d’euros par saison pour l’OM, une somme également annoncée dans le cadre d’un autre accord évoqué par la marque aux trois bandes. Ce niveau financier placerait cette opération au centre de la stratégie d’Adidas. Le projet concerne une nouvelle tenue olympienne à partir de 2027, un rendez-vous particulièrement attendu par les supporters marseillais selon les éléments rapportés par le média.

L’AC Milan également ciblé par Adidas

Adidas↗ ne se limiterait pas à Marseille pour reconstruire son réseau de clubs historiques. L’AC Milan aurait lui aussi trouvé un accord pour revenir dans le giron de la marque, dix ans après la fin de leur précédente collaboration. Les deux clubs auraient donc vocation à renouer avec l’équipementier autour d’un contrat annoncé à 50 millions d’euros par saison chacun. L’OM et le club milanais avaient tous deux cessé leur collaboration avec Adidas il y a une décennie.