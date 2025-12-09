OM : Retour anticipé pour Gouiri ?

L’Olympique de Marseille retient son souffle. Touché à l’épaule depuis plusieurs semaines, Amine Gouiri poursuit sa course contre-la-montre pour retrouver les terrains plus tôt que prévu. L’attaquant international algérien, opéré au mois d’octobre après plusieurs épisodes de luxation de l’épaule, avance plus rapidement que le calendrier médical initialement envisagé. Selon les informations publiées par FootMercato, le joueur de 25 ans ne se contente pas d’un simple retour à la compétition à la mi-janvier : il vise un retour anticipé pour un rendez-vous majeur de la saison.

Arrivé à l’OM avec l’étiquette d’un élément offensif majeur, l’ancien joueur de Rennes a dû faire une croix sur la Coupe d’Afrique des Nations avec l’Algérie, une décision dictée par la nécessité de se soigner durablement. Une absence frustrante pour le joueur, mais assumée par le staff phocéen, soucieux de préserver l’intégrité physique d’un élément clé de son projet sportif.

Retour express visé pour le choc PSG-OM

Selon les informations confirmées par FootMercato, Amine Gouiri s’est fixé un objectif clair : être opérationnel pour le Trophée des Champions, programmé le 8 janvier prochain au Koweït, avec en ligne de mire un choc très attendu entre le PSG et l’Olympique de Marseille. Initialement annoncé de retour vers la mi-janvier, l’international algérien travaillerait d’arrache-pied pour avancer cette échéance et postuler à une place dans le groupe marseillais pour cette affiche.



Cette volonté de retour anticipé représente un signal fort pour Roberto De Zerbi, entraîneur de l’OM, qui devra composer sans Pierre-Emerick Aubameyang durant plusieurs semaines. L’attaquant gabonais est attendu avec sa sélection pour disputer la CAN 2026 au Maroc, laissant un vide important dans le secteur offensif olympien.

Dans ce contexte, un retour de Gouiri dès début janvier constituerait un renfort majeur pour l’OM, tant sur le plan sportif que psychologique. Sa polyvalence sur le front de l’attaque et sa capacité à créer des situations dangereuses dans les petits espaces offrent des options supplémentaires à De Zerbi, en quête de constance offensive.

L’OM reste toutefois prudent. En interne, aucune date officielle n’a été communiquée, et le club entend respecter scrupuleusement les étapes de la rééducation de son attaquant. Mais une chose est sûre : le feuilleton Amine Gouiri est lancé, et son possible retour pour un PSG-OM au sommet attire déjà toutes les attentions.