OM : Retour d’Ünder, Milik titulaire, Payet sur le banc? Quel onze face à Bâle?

Ce jeudi soir, l’Olympique de Marseille reçoit le FC Bâle pour le match aller des huitièmes de finale de Ligue Europa Conference. Quel onze va aligner Jorge Sampaoli pour cette rencontre?

Après une série de mauvais résultats en Ligue 1, l’Olympique de Marseille va avoir l’occasion de se racheter au Vélodrome face au FC Bâle. Le club suisse viendra ce jeudi à 21h à Marseille pour le compte du match aller des huitièmes de finale de Ligue Europa Conference.

Pour cette rencontre, Jorge Sampaoli pourrait reconduire Steve Mandanda qui a été bon dans cette compétition lors de la double confrontation face à Qarabag. Un trio défensif classique composé de Saliba et Luan Peres, probablement accompagné de Balerdi pour laisser souffler Caleta-Car.

Retour d’Ünder? Milik titulaire en pointe?

Au milieu, Kamara pourrait débuter avec Gueye qui a été bon à Bakou lors de la qualification pour les huitièmes. Rongier devrait aussi être titularisé pour occuper le côté droit avec Guendouzi à gauche. Sampaoli pourrait compter sur le retour de Cengiz Ünder, absent à cause d’un rhume. Le Turc retrouverait donc son côté droit avec un Dimitri Payet sur le côté gauche… Le coach pourrait aussi faire confiance à Dieng à ce poste afin de laisser souffler le numéro 10 et apporter de la profondeur.

Annoncé en froid avec Sampaoli, Milik pourrait être dans le onze de départ à la pointe de l’attaque… L’occasion pour lui d’enchaîner des rencontres et de gagner en rythme, ce qui lui aurait manqué face à Monaco ce week-end en championnat.

Mandanda

Saliba – Balerdi – Luan Peres

Rongier – Guendouzi – Kamara – Gueye

Ünder – Milik – Payet (Dieng)

Quand on change 42 fois d’équipe, c’est difficile d’avoir un fond de jeu… — Pardo

Jorge Sampaoli est la cible des critiques, y compris pour Bernard Pardo même si ce dernier veut tempérer les propos…

« C’est difficile de se permettre de critiquer ce qui se passe actuellement dans la mesure où l’OM était 2e et reste tout de même 3e. Je respecte le travail de Jorge Sampaoli. Je ne peux donner que mon humble avis : je trouve que l’équipe est trop ‘caméléon’ et joue trop par rapport à l’adversaire. Je préférerais que l’OM prenne vraiment le jeu à son compte quand c’est possible. Il y a l’effectif pour. Quand on change 42 fois d’équipe, c’est difficile d’avoir un fond de jeu et une base solide. Mais je crois que tout n’est pas à jeter à la poubelle. On était aux anges quand ce coach est arrivé, il faut relativiser. Les joueurs doivent faire corps avec lui, il n’y a que comme ça qu’ils s’en sortiront. Quand je vois Payet, à la sortie du terrain, dire qu’il faut ‘dégonfler les têtes’, je n’adhère pas. Si tu veux faire une telle déclaration, fais-la dans le vestiaire si tu le penses vraiment ! Là, tu donnes juste à manger à tout le monde pour qu’on nous tombe dessus. » Bernard Pardo – Source: La Provence (08/03/2022)