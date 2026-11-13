L’Olympique de Marseille va retrouver l’eLigue 1 sur EA Sports FC, quatre ans après sa dernière participation. Pour ce retour, le club s’associe au label D’Or et de Platine de JuL, avec une nouvelle équipe et un logo spécialement créé pour le projet.

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L’OM a officialisé sa participation à la prochaine saison de l’eLigue↗ 1. Le club marseillais sera représenté par Adrien « Adrxx » Thors et Marwan « MarwanMC9 » Chahhou, accompagnés par leur coach Enzo Serre. Finaliste de l’édition 2022, Marseille retrouve ainsi une compétition organisée par la LFP et Webedia.

JuL et son label associés au retour de l’OM

Ce retour est le fruit d’une initiative commune entre l’OM et le label D’Or et de Platine de JuL. Les deux↗ joueurs ont été choisis conjointement par le club et l’artiste marseillais, dont le label accompagnera également les différentes activations prévues tout au long de la saison. Un logo dédié à l’OM eSport a aussi été dévoilé lors de l’annonce. Cette nouvelle identité doit accompagner la participation de l’équipe et donner davantage de visibilité au projet, avec des contenus spécifiques destinés à mobiliser la communauté olympienne au fil des journées.

Quatorze journées au programme

L’eLigue 1 réunira huit équipes, qui s’affronteront lors de quatorze journées. Les rencontres seront diffusées sur plusieurs plateformes, parmi lesquelles Ligue 1+, Twitch, YouTube, TikTok et Kick. L’OM devra donc se mesurer à sept autres formations pour tenter de décrocher le titre.

Une présence renforcée dans le gaming

Cette participation s’inscrit dans la volonté de l’OM de développer sa présence dans l’univers du jeu vidéo et de toucher de nouvelles communautés. Le club s’est notamment développé sur Roblox, tandis que l’association avec JuL renforce le lien entre l’identité marseillaise, la musique et l’esport. Cette annonce intervient à l’approche du passage de l’OM devant la DNCG, prévu en décembre. Aucun montant↗ financier n’a été communiqué et rien ne permet d’établir un impact direct de ce partenariat sportif et commercial sur la situation comptable du club.