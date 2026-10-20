OM : le retour de Højbjerg va bouleverser la hiérarchie au milieu !

La victoire de l’OM à Angers a fait émerger une nouvelle association dans l’entrejeu. Avec Tochukwu Nnadi et Nouhoum Kamissoko, Bruno Genesio dispose d’une option qui pourrait modifier la place de Pierre-Emile Højbjerg à son retour.

Dimanche, Marseille s’est largement imposé sur la pelouse d’Angers (5-2) avec un double pivot composé de Tochukwu Nnadi et Nouhoum Kamissoko, tandis qu’Himad Abdelli évoluait plus haut. Les deux jeunes milieux ont été mis en avant pour leur activité et leur complémentarité, Kamissoko ayant également inscrit son premier but en Ligue 1. Selon But! Football Club, cette prestation ouvre une nouvelle réflexion dans un secteur qui a connu plusieurs semaines compliquées.

Højbjerg absent, Nnadi et Kamissoko en profitent

Pierre-Emile Højbjerg, habituellement considéré comme un cadre de l’équipe, n’a pas participé au déplacement à Angers en raison d’un problème physique survenu après la trêve internationale. Son absence a toutefois permis à Genesio de tester une association différente, validée par la performance collective de l’OM dans le Maine-et-Loire. Le rendement du Danois fait désormais l’objet de critiques, alors que les prestations de Nnadi, Kamissoko et Abdelli ont été présentées comme le signe d’un manque d’activité antérieur au milieu. Cette analyse met en avant l’importance des courses, de la récupération et de la protection de la défense dans le système marseillais, notamment face à des adversaires capables d’imposer de l’intensité.

Genesio veut maintenir la concurrence au milieu

L’entraîneur marseillais n’a pas remis publiquement en cause le statut de Højbjerg, mais il a souligné la complémentarité des deux jeunes joueurs utilisés à Angers. Il a aussi insisté sur les possibilités désormais offertes dans ce secteur de jeu.

C’est un gros point positif. On a joué avec Kami et Nnadi, deux jeunes joueurs. Ce milieu a été très complémentaire.

Le retour de Højbjerg devra d’abord dépendre de son état physique, mais sa place dans la hiérarchie n’apparaît plus aussi automatique qu’auparavant. Nnadi et Kamissoko ont saisi leur opportunité et constituent désormais deux alternatives supplémentaires pour Bruno Genesio au milieu de terrain.