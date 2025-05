OM : Retour sur ces 5 matchs marquants de la saison !

Alors qu’il ne reste que deux matchs dans la saison 2024-2025 de l’OM, le FCM vous propose de revenir légèrement en arrière afin de revivre les matchs les plus marquants de cette année. Entre lourdes défaites, matchs à rebondissements et victoires de prestiges, on peut déjà dire que cette saison nous aura fait vibrer !

A l’été 2024, l’OM annonce la signature surprise de Roberto De Zerbi en tant qu’entraîneur après une saison où le club aura connu beaucoup de turbulences et aura changé trois fois de coach. Après avoir fini à la 7ème place de Ligue 1, les olympiens abordent donc une saison 2024-2025 sans aucune coupe d’Europe à disputer. L’objectif est donc clair : se qualifier en Ligue des Champions. Si rien n’est encore décidé à l’heure actuelle, l’OM a toutefois son destin en main pour une qualification directe. 2ème de Ligue 1, les marseillais seront passés par toutes les émotions. Rapide retour en arrière !

Brest – OM, 1 – 5 : premier carton plein pour De Zerbi et son groupe !

1ère journée de Ligue 1 et première manita infligée par les hommes de De Zerbi. Un match qui aura tenu toutes ses promesses face à un Brest qui avait pourtant fini troisième la saison passée. Premiers gros matchs également de la part des recrues : doublé de Greenwood, arrêt sur penalty de Rulli, but de Wahi. De quoi lancer la saison de l’OM de la meilleure des manières, en proposant un match riche en but, ce qui sera la marque de fabrique de cet OM façon De Zerbi.

A noter également le doublé de Luis Henrique, qui signera une première moitié de saison excellente, lui qui était passé au second plan quelques mois auparavant. Seul point noir de cette soirée, la grave blessure de Faris Moumbagna, qui sera absent pendant tout le reste de la saison.

OL – OM, 2 – 3 : le match de la saison au terme d’une rencontre surréaliste !

Un Olympico est toujours un match spécial dans la vie de supporter d’un Marseillais, et d’un Lyonnais. Alors que l’OM avait déjà remporté le derby face à Nice, à la maison, quelques semaines auparavant, les olympiens souhaitaient continuer leur belle lancée. Cependant, dès le début du match, Balerdi fait une faute sur Lacazette et prend, à la 5ème minute de jeu, son deuxième carton jaune de la soirée. L’OM devra jouer pendant 85 minute en infériorité numérique, à l’extérieur.

Cependant, ce qui aurait pu ressembler à un fiasco total, va s’avérer être le match le plus fou de la saison de l’OM. Juste avant la mi-temps, Rulli va se révéler encore décisif en arrêtant un penalty de Lacazette. Les Lyonnais ouvrent le score en deuxième période mais Lirola va venir égaliser à la 70ème minute, juste avant qu’Ulysse Garcia ne vienne faire basculer ce match en marquant à son tour, à la 82ème minute. Mais si l’OL pensait avoir arracher le match nul en égalisant dans le temps additionnel, c’était sans compter sur Jonathan Rowe et cette frappe enroulée en dehors de la surface, juste après l’engagement. L’OM aura réalisé l’exploit de gagner ce match, en jouant en infériorité numérique presque tout le match. Juste fou.

OM – PSG, 0 – 3 : la douche froide à domicile

🟥 L’expulsion d’Amine Harit est critiquée par Jean-Marc Ferreri, à nos côtés ce soir : 💬”Monsieur Letexier s’est trompé. Il essaie de jouer le ballon !”#OMPSG #OM #PSG #Harit pic.twitter.com/iLgf4Bj6RZ — Free FOOT (@FreeFoot) October 27, 2024

Alors que l’OM restait sur une bonne dynamique avant d’affronter le PSG à domicile, tous les espoirs étaient permis. Soucieux d’enfin faire un gros match face à son rival, au Vélodrome, 2 ans après la victoire en CDF, les hommes de De Zerbi ont pourtant vu ce match leur échapper totalement. Après l’ouverture du score très rapide de la part de Neves, le réel fait de match de la soirée intervint peu de temps après. Suite à un tacle non maîtrisé de la part de Harit sur le thorax de Marquinhos, Letexier exclus le milieu marocain à la 20ème minute.

9 minutes après, c’est Balerdi qui s’illustra en marquant… contre son camp. Enfin, Barcola vint encore plus clouer l’OM sur place en marquant le but du 0 – 3 juste avant la mi-temps. Une soirée désastreuse pour l’OM, marqué par une décision arbitrale qui fit beaucoup parler, des mois encore après la fin du match.

OM – LOSC, 1 – 1 pen ( 3 – 4) : de l’espoir au désespoir

Après avoir battu Saint-Etienne au premier tour de la Coupe de France, l’OM hérita de Lille pour ces 16ème de finales. Un gros morceau au vu des autres tirages possibles, alors que Marseille n’ayant que cette compétition là à jouer cette saison en dehors du championnat, rêve d’un gros parcours. Alors que la rencontre était très serrée, c’est finalement le LOSC qui ouvrira le score en seconde période.

A force de pousser, l’OM égalisa à la toute dernière seconde de la partie, grâce à un magnifique but de l’extérieur de la surface de Luis Henrique. Peut être le but le plus célébré cette année au Vélodrome. Finalement, c’est au bout d’une séance de tirs au but parfaite du côté Lillois que l’OM s’inclina. De quoi rappeler de très mauvais souvenir.

OM – Saint Etienne, 5 – 1 : la naissance du phénomène Gouiri !

Pour cette rencontre classique de Ligue 1, l’OM reçoit les Verts à domicile dans une ambiance des grands soirs. Ce qui devait être une rencontre opposant l’OM à Saint- Etienne, devint presque une rencontre opposant Amine Gouiri à Saint-Etienne. Pour sa première titularisation avec les olympiens, Amine Gouiri se balada littéralement sur la pelouse du Vélodrome. Frappe enroulé sublime, penalty provoqué, lobe somptueux pour le doublé… Tout y était.

Le buteur algérien aurait même pu inscrire un triplé et délivrer une passe décisive pour Dedic. Mais peu importe, ce soir-là marqua le début d’un mariage entre le joueur et le club, devant son public. Un mariage qui commence de la plus belle des manières, alors que l’attaquant est devenu le premier joueur du 21é siècle à afficher un bilan de 11 G/A pour ses 12 premiers matchs avec l’OM, détrônant même un certain Didier Drogba…