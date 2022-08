Mercato ex-OM : Zambo-Anguissa pourrait faire son retour en Ligue 1 !

En quête d’un milieu de terrain pour pallier le départ d’Aurélien Tchouameni au Real Madrid, l’AS Monaco ciblerait l’ancien marseillais André-Franck Zambo Anguissa.

Depuis son départ de l’OM en 2018, le milieu camerounais a beaucoup évolué. Après un prêt d’un an à Villarreal, Zambo-Anguissa évolue désormais à Naples où il sort d’une saison relativement pleine. Auteur de deux passes décisives en 30 matchs toutes compétitions confondues, le milieu camerounais est aujourd’hui convoité par plusieurs clubs en Europe.

Monaco veut Zambo Anguissa

Désireux de remplacer Aurélien Tchouameni parti cet été au Real Madrid, l’AS Monaco aimerait associer Zambo-Anguissa et Youssouf Fofana au milieu de terrain. Les dirigeants monégasques seraient déjà en contact avec le joueur. Si l’ancien milieu marseillais souhaite rejoindre le club de la Principauté, la formation italienne ne voudrait pas se séparer de son joueur, sous contrat jusqu’en juin 2026.

Philippe Clement sur le mercato de l’AS Monaco

Je suis très engagé avec les recrues. Je leur parle avant qu’elles n’arrivent et on leur explique tout. Je veux qu’elles comprennent notre façon de travailler. Il n’y a pas de surprise pour les joueurs qui signent ici. Je suis proche aussi de ceux qui risquent de partir. Je veux une relation forte avec les joueurs. Je me dois d’être honnête avec eux en toutes circonstances. Quand ils ne comprennent pas certaines choses, ma porte est toujours ouverte. Ici, on a des spécialistes du recrutement. Ensemble, on regarde d’abord de quels profils on a besoin. Ils ont le temps de regarder tous les joueurs, ce qui n’est pas mon cas. Je donne mon avis à la fin, quand une liste de joueurs est établie. Ensuite, ce sont des discussions ouvertes avec Paul (Mitchell, le directeur sportif) Philippe Clement – Source : Monaco-Matin (31/07/22)